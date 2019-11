Oubliez la Ligue 1, ce robot du MIT est capable de jouer au foot

Cheetah n’en finit plus de nous surprendre. En mars dernier, le robot du MIT avait démontré qu’il était en mesure de réaliser un saut périlleux arrière. Le quadrupède bénéficie des progrès réguliers du biomimétisme et du travail acharné de ses concepteurs. Il faut en effet des mois de travail et de calculs pour exécuter une telle acrobatie.

Cheetah bientôt commercialisé ?

Le service Biomimetics Robotics du MIT ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin. Il vient en effet d’organiser sur son campus une démonstration autour de ses robots. Pilotés par des étudiants, on peut les voir réaliser des mouvements coordonnés, tels que des petits sauts ou des interactions entre eux. Pour aller encore plus loin, une partie de football a même été lancée. On vous laisse juge de leurs qualités techniques mais il faut prendre conscience qu’ils ne disposent pas de caméras, et n’utilisent que des algorithmes pour se déplacer.

La vidéo a de quoi impressionner et entend démontrer l’étendue de leurs capacités. Benjamin Katz du département de génie mécanique du MIT ne tarit pas d’éloges sur Cheetah : «Une grande partie de la raison pour laquelle nous avons construit ce robot est qu’il est si facile d’expérimenter et d’essayer des choses folles, car il est très solide et ne casse pas facilement. »

« J’espère que nous pourrons organiser une course de chiens robotique, où chaque équipe contrôle un robot avec différents algorithmes, et nous pouvons voir quelle stratégie est la plus efficace », complète Sangbae Kim, professeur au MIT.

Pour rappel ce robot de 9 kilos peut courir en sautant des obstacles de 40 cm et se déplacer à une vitesse de 45 km/h. Ce dernier entre dans une phase importante de son développement. Tandis que Spot, Le robot-chien de l’entreprise Boston Dynamics, sera prochainement commercialisé, qui sait si le MIT ne poursuit pas le même objectif pour Cheetah ? Avec sa robustesse et sa technicité, il ne fait en tout cas aucun doute qu’il a tout pour réussir.