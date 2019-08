Oups, Apple révèle la date de lancement des iPhone 11

Si Apple a pour habitude de lever le voile sur ses nouveaux iPhone durant le mois de septembre, la marque à la pomme n’avait pas encore révélé la date de lancement des iPhone 11. C’est désormais chose faite… Par erreur.

Apple devrait dévoiler ses iPhone 11 le mardi 10 septembre

En effet, Apple a partagé la date de présentation des iPhone par le biais de la dernière version bêta d’iOS 13 destinée aux développeurs. Dans celle-ci, l’on peut apercevoir une image des applications de l’iPhone, dont l’agenda développé par le groupe qui affiche la date du 10 septembre.

Néanmoins, l’on ne sait pas encore à quelle date les téléphones seront commercialisés, bien que des éléments laissent à penser que les trois modèles pourraient sortir en même temps. Pour rappel, Apple avait d’abord sorti les iPhone XS et XS Max avant que l’iPhone XR ne soit disponible. De la même façon, l’entreprise n’a pas encore confirmé cette date.

Outre la date de lancement, l’on peut d’ores et déjà supposer que cette image sera celle utilisée par Apple lorsqu’elle présentera ses iPhone 11 et leur fond d’écran, qui ont pour habitude de changer d’un modèle à l’autre. De la même façon, la place dédiée à l’encoche reste assez conséquente, ce qui suggère qu’elle sera plus ou moins de la même taille que sur les smartphones de 2018.

Pour rappel, l’on connaît déjà un nombre assez conséquent d’informations sur les iPhone 11 d’Apple, dont le fait qu’ils devraient être au nombre de trois. Pour ce qui est de leur nom, ils devraient être respectivement baptisés iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. De la même façon, l’arrivée d’un triple capteur photo carré logé dans l’angle au dos du téléphone semble se confirmer avec le temps. Possible également que la firme dévoile une nouvelle couleur en plus du noir, de l’argent et du doré : le vert.

Enfin, il se pourrait également que la marque abandonne l’affichage du terme « iPhone » au dos du mobile et se concentre uniquement sur l’affichage du logo en forme de pomme. Quant aux changements tels que l’arrivée de la 5G, l’abandon du Lightning par l’USB-C et autres, ils ne semblent pas au programme pour 2019, si bien qu’il faudra certainement attendre les iPhone de 2020.