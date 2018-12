Pinterest se prépare à entrer en bourse en avril 2019

Pinterest, le réseau social aux 250 millions d’utilisateurs actifs, connaît une croissance remarquable depuis le lancement de sa plateforme en 2010. À tel point qu’elle a su convaincre business angels et investisseurs depuis ses débuts. Le fonctionnement est plus que simple : vous voyez une image qui vous plaît sur le web ? Vous pouvez l’enregistrer dans une collection, accessible à tout moment depuis l’application mobile, disponible sur iPhone ainsi que sur Android. Un concept qui semble réussir à merveille : en effet, on sait déjà depuis cet été que l’entreprise réfléchit à une IPO dont la date ferait partie du calendrier 2019.

L’introduction en bourse de Pinterest pour avril prochain ?

Quand on sait que de simples membres de la communauté Pinterest peuvent gagner leur vie à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars chaque mois simplement en prenant des photos, il n’est pas étonnant d’apprendre que son propre business model est florissant.

Ainsi, notamment grâce à sa dernière levée de fonds de 150M$ en 2017, la firme serait aujourd’hui valorisée à hauteur de 12 milliards de dollars. À titre de comparaison, Snapchat, qui a conclu son IPO à la bourse de New York l’année dernière, pèse à peu près moitié moins à l’heure où j’écris ces lignes. Pinterest, quant à elle, devrait rejoindre les sociétés cotées du NYSE en avril.

Une entreprise en pleine évolution

Bien que Pinterest soit maintenant trop puissante pour être encore considérée comme une startup, elle continue de se développer sur le même modèle et de présenter régulièrement de nouvelles fonctionnalités.

Elle avait par ailleurs racheté son concurrent indirect Instapaper en 2016, avant de rendre au service son indépendance en juillet dernier. Pour ma part, je suis inscrit sur Pinterest depuis quelques années, mais je reste loin d’être actif, bien que l’utilité du système ne soit pas à démontrer. Et vous, utilisez-vous Pinterest régulièrement ?

