Pinterest verse 20 millions de dollars à son ex-COO qui portait plainte pour discriminations sexistes

Le 27 février 2018, Pinterest annonçait avec fierté le recrutement de Françoise Brougher (passée par Square et Google) pour le poste de Chief Operating Officer. À ce poste, l’objectif de Mme Brougher était de faire croître les actions de Pinterest à travers le monde, tout en dirigeant les équipes ventes, partner marketing, analyses, corporate, business development, ou encore communication. Suite à cette annonce, Françoise Brougher a pris ses fonctions au sein de la société le 12 mars 2018.

L’aventure entre Pinterest et Françoise Brougher prendra fin en avril 2020. Aujourd’hui, les relations entre les deux parties ne semblent pas au beau fixe, Mme Brougher a hier exprimé son souhait de demander à Pinterest de lui verser 20 millions de dollars en accusant la société d’avoir eu des gestes et paroles discriminatoires sexistes envers sa personne. Françoise Brougher demande également à Pinterest de verser 2,5 millions de dollars à diverses associations défendant les femmes dans les entreprises de la tech.

Une situation encore bien trop présente.

L’ex-COO estime que sa direction ne lui a pas accordé son entière confiance à cause de son genre, tout en l’empêchant dans certains cas de prendre des décisions importantes. Par ailleurs Mme Brougher accuse Pinterest de l’avoir moins bien rémunérée que ses homologues masculins. De plus, lorsque Françoise Brougher est licenciée en avril 2020, cette dernière estime que cette décision coïncide étrangement avec sa prise de parole de plus en plus libérée concernant cette discrimination sexiste au sein de la société.

Vous trouverez un très long article rédigé par Françoise Brougher et paru sur la publication Medium « DigitalDiplomacy », dans lequel l’ex-COO de Pinterest écrit notamment ceci : « Bien que 70 % des utilisateurs de Pinterest soient des femmes, l’entreprise est dirigée par des hommes, avec peu de participation des femmes cadres. Les cadres féminins de Pinterest, même aux plus hauts niveaux, sont marginalisés, exclus et réduits au silence. Je le sais parce que jusqu’à mon licenciement en avril, j’étais le directeur général de Pinterest. »

Pinterest accepte finalement de verser cette énorme somme d’argent à Françoise Brougher, qui de son côté n’a pas perdu de temps pour retirer sa plainte. Le réseau social aux 440 millions de visiteurs par mois aurait ajouté : « Pinterest reconnaît l’importance de favoriser un environnement de travail qui soit diversifié, équitable et inclusif, et va continuer à améliorer sa culture ».

Today, Pinterest and I announced that we have reached a settlement. This includes a $2.5M to charitable organizations that promote women and underrepresented communities. I will continue to advocate for workplace equity, including more women in the C-Suite. — Francoise Brougher (@FrancoiseBr) December 14, 2020