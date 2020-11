Poco va lancer un smartphone abordable équipé d’une énorme batterie de 6 000 mAh

Après avoir fait son grand retour en début d’année, la marque Poco de Xiaomi continue à diversifier son offre. Après le Poco X2, le Poco F2 Pro et le Poco X3 NFC, la marque s’apprête à lancer un autre modèle : le Poco M3.

À l’instar du Poco X3, il s’agit d’un modèle milieu de gamme qui devrait afficher l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Sinon, le Poco M3 devrait également se distinguer des modèles situés dans la même fourchette de prix grâce à sa batterie, dont la capacité est très élevée.

Cela fait des semaines que les médias évoquent régulièrement ce modèle. Et aujourd’hui, la marque a utilisé son compte Twitter afin de faire le teasing du Poco M3, dévoilant ainsi quelques éléments de la fiche technique de l’appareil.

Everything you expected but MORE! POCO M3 is here!#POCOM3 Is #MoreThanYouExpect pic.twitter.com/bioDpmb6wi

— POCO (@POCOGlobal) November 22, 2020