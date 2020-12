Pornhub supprime près de la moitié des vidéos de sa plateforme

Le site pornographique Pornhub a pris la décision de supprimer une quantité colossale de vidéos de sa plateforme, après la décision d’approfondir ses mesures de protection suite aux révélations du New York Times fin novembre.

Après une mise à jour de sa politique de téléchargement des contenus, Pornhub s’attaque aux critères de publication. L’ensemble des comptes qui n’ont pas été vérifiés par la plateforme ont vu disparaître leurs contenus ces dernières heures, correspondant à 6,3 millions de vidéos supprimées, sur les 13,5 millions que contenait la plateforme jusqu’à ce dimanche.

Les vidéos en question n’étaient pas que des publications de petits comptes invisibles aux utilisateurs. Les comptes non vérifiés faisaient partie intégrante du modèle de Pornhub, et la vidéo amateur de comptes non vérifiés la plus regardée avait atteint les 29 millions de vues raconte Vice.

Ce lundi matin vers 9h sur la côte est américaine (15 heures en France), le nombre de vidéos supprimées avait même été encore plus bas. Sur les 13,5 millions de vidéos hébergées sur le site pornographique, seulement 4,7 millions étaient disponibles, avant que ce chiffre ne remonte à 7,2 millions.

On ne sait pas encore si Pornhub en a terminé avec son opération, mais la baisse du nombre de vidéos masquées montre que Pornhub avait plus archivé que réellement supprimé ses contenus non vérifiés. Pornhub annonce en revanche que ses suspensions seraient « en l’attente de vérification et d’examen », l’année prochaine.

Pornhub critiqué, Pornhub en victime

La véritable purge à contenus sur Pornhub ce début de semaine n’aurait jamais été décidé si Mastercard et Visa n’avaient pas pris des décisions à la suite de l’article publié par le New York Times. Jeudi dernier, les deux géants du paiement annonçaient leur retrait de la plateforme.

Aujourd’hui, Pornhub continue de contester ces attaques. « Il est clair que Pornhub est ciblé non pas à cause de nos politiques et de notre comparaison avec nos pairs, mais parce que nous sommes une plate-forme de contenu pour adultes » a déclaré la plateforme, à la propriété du groupe MindGeek (qui possède aussi Redtube, Youporn, XTube et Brazzers).

En cherchant à supprimer des millions de vidéos, la plateforme espère accéder à un effet d’annonce positif dans les médias, et auprès du grand public. C’est pourquoi MindGeek faisait la comparaison d’une telle politique avec celle des réseaux sociaux – à tort ou à raison : « Cela signifie que chaque élément de contenu Pornhub provient de comptes vérifiés, une exigence que des plates-formes comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter n’ont pas encore instituée ».

En revanche, les journalistes de Vice critiquaient cette décision par sa nature à déplacer le problème. Les révélations du New York Times faisaient état de comptes certifiés parmi les comptes dangereux de la plateforme également, à l’image de la chaîne Girls Do Porn, « poursuivi par 22 des femmes pour fraude, dommages de détresse émotionnelle et détournement de leur ressemblance ».

Pornhub concluait son communiqué en indiquant « donner l’exemple ». À voir maintenant si ses partenaires, indispensables à son modèle d’affaires, verront ces dernières déclarations comme telles.