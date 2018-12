Porsche augmente le rythme de production de sa Taycan

Porsche contraint d’accélérer le rythme sur sa Taycan

L’allemand Porsche se voit contraint de booster la production de sa Taycan, la « faute » à un accueil trop positif de la part des utilisateurs. En effet, c’est notamment la Scandinavie, très friande de véhicules électriques, qui est à l’origine de cette forte demande, et Porsche va donc devoir livrer davantage que 20 000 Taycan par an (comme ce qui était prévu) pour satisfaire toutes les demandes.

En effet, le PDG de Porsche, Olivier Blume, a expliqué devoir augmenter le rythme de ce bolide 100% électrique. Rappelons qu’au-delà du modèle Taycan, Porsche va également produire un dérivé Cross Turismo, avec la ferme intention de doter la moitié de sa flotte automobile de moteurs électriques d’ici 2025. En ce qui concerne sa 911, Porsche a annoncé que « la nouvelle 911/992 était prête pour l’hybride« , selon les termes d’August Achleitner, Directeur de la gamme 911.

Du côté du modèle Taycan, le constructeur annonce que la Norvège a particulièrement été sensible à la vision de la voiture électrique par Porsche. Un marché sur lequel Porsche écoule généralement 600 véhicules chaque année, mais dont la Porsche Taycan a généré un tout autre intérêt, avec pas moins de 3000 personnes intéressées. Rappelons que Porsche demande de verser un acompte de 2 500 euros pour la réservation du modèle.

Pour la petite histoire, la Porsche Taycan descend directement du concept Mission E, dévoilé par le constructeur en 2015. Elle sera commercialisée à la fin de l’année 2019, et disposera de deux moteurs électriques, répartis entre les trains avant et arrière, pour une puissance totale de 600 ch. Rappelons que le géant Audi va aussi se lancer dans la course à la voiture électrique, avec notamment un modèle e-tron GT particulièrement attendu au tournant.