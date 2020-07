Porsche : l’usine de Leipzig prête pour l’éléctromobilité (et la conception du Macan électrique)

Il y a quelques jours, on vous proposait sur Presse-Citron l’essai complet de la très électrique Porsche Taycan. Rappelons qu’il s’agit là de la première voiture 100% électrique du constructeur allemand, qui proposera bientôt d’autres modèles zéro émission, et notamment une déclinaison spécifique de son SUV Macan.

L’usine Porsche de Leipzig prête pour la nouvelle ère de l’électromobilité

En effet, le petit SUV Porsche Macan aura prochainement droit à une greffe de moteur, avec la présence à bord d’un tout nouveau bloc 100% électrique. Ce dernier sera mis au point dans l’usine de Leipzig, en Allemagne, un site de production installé en 2000, et qui a récemment bénéficié de plus de 1,3 milliards d’euros d’investissement pour étendre l’usine et moderniser les structures.

Selon Gerd Rupp, pour Porsche Leipzig : « Au cours des dernières semaines, nous avons franchi des étapes importantes sur notre chemin vers l’électromobilité. La période qui nous sépare du début de la production de la prochaine génération de Macan va certainement être un défi. Mais c’est aussi une occasion de pérenniser l’usine et de faire nos preuves en tant qu’équipe ».

L’usine de Leipzig a d’ores et déjà une certaine expérience dans le domaine de l’électrification, puisque cette dernière a notamment mis au point les Porsche Cayenne E-Performance ou encore les Panamera E-Hybrid. Toutefois, si le constructeur affiche sa confiance, il ne faut pas espérer se glisser au volant de la Porsche Macan électrique avant la fin de l’année 2022.

« Une fois les travaux terminés, trois types de propulsion différents seront produits sur une seule ligne : véhicules thermiques, hybrides et électriques purs. Cette nouvelle installation donnera à l’usine Porsche de Leipzig un maximum de flexibilité. Nos employés ont des années d’expérience dans le traitement des véhicules électrifiés. Ils sont impatients de commencer à travailler sur de nouveaux véhicules électriques, en plus de nos modèles hybrides » explique-t-on chez Porsche.

Rendez-vous en 2022 donc pour l’essai de la Porsche Macan électrique sur Presse-Citron !