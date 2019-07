Port Lightning, caméra frontale… Les dernières rumeurs sur l’iPhone 11

Voilà de longs mois que les iPhone d’Apple font l’objet de nombreuses spéculations. Mais pour une fois, celles-ci ne concernent pas (que) l’appareil photo arrière des prochains smartphones de la marque à la pomme.

Quelles rumeurs pour les iPhone 11 ?

Si l’on en croit les informations de 9to5Mac, les iPhone 11 d’Apple, qui sont pressentis au nombre de trois, disposeront encore et toujours du port Lightning, caractéristique phare des smartphones du constructeur américain. Malgré le fait que le passage vers l’USB-C, nouvelle norme générale vers laquelle se dirige les constructeurs, ait été évoqué l’an dernier et plus récemment, les iPhone n’auraient donc pas le droit à cette évolution. Peut-être en 2020 ?

Il est également possible que les iPhone 11 d’Apple disposent de la puce Apple A13 modèle T8030, dont le nom de code en interne est Cebu. De la même façon, les noms de code des trois modèles seraient D42 (iPhone12,3, pour le XS), D43 (iPhone12,5, pour le XS Max) et N104 (iPhone12,1, pour le XR).

Apple pourrait également équiper tous les iPhone 2019 d’un nouveau moteur haptique, connu sous le nom de Leap Haptics en interne. De fait, le 3D Touch tel qu’il existe aujourd’hui pourrait évoluer, mais peu de précisions ont encore été données à ce sujet.

Pour ce qui est de la caméra arrière des iPhone 11, elle pourrait disposer de Smart Frame, une nouvelle fonctionnalité qui permettrait à l’utilisateur de se concentrer sur une seule zone de l’image et de modifier la perspective ou le cadrage de son cliché. 9to5Mac précise que les données seront conservées par Apple durant une période définie puis supprimées afin que la confidentialité de l’utilisateur soit conservée. Quant à la caméra frontale, elle pourrait être améliorée et prendre en charge l’enregistrement au ralenti à 120 fps.

Comme à son habitude, Apple n’a pas confirmé ces informations ni l’arrivée potentielle d’un triple capteur photo carré situé en haut à gauche à l’arrière de l’appareil. Néanmoins, l’arrivée de celui-ci semble se confirmer au fur et à mesure des mois qui passent. Pour rappel, Google a récemment confirmé que son Pixel 4, dont la sortie est annoncée pour l’automne, embarquerait un dispositif similaire.