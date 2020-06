Pour animer les matches, la Premier League va utiliser les bruitages de FIFA 20

La Premier League a enfin une date de reprise. Le 17 juin prochain, les équipes du championnat britannique retrouveront les terrains après trois mois d’interruption dus à la pandémie de coronavirus. En raison des mesures sanitaires, ce retour s’effectuera toutefois à huis clos, ce qui pose un vrai casse-tête aux organisateurs.

Le silence peut en effet être assez perturbant pour les spectateurs habitués aux chaudes atmosphères des jours de matches. Pour pallier ce manque, le diffuseur Sky Sports a décidé de s’associer aux équipes d’EA Sports qui travaillent sur FIFA 20 pour recréer des bruitages et des chants permettant de reproduire l’ambiance d’une rencontre de Premier League.

Des expériences similaires en Allemagne et au Japon

Cette fonctionnalité serait proposée aux abonnés de manière facultative. La chaîne prépare également d’autres options afin de rendre le suivi des matches plus agréables et immersifs. Les utilisateurs pourront ainsi suivre les rencontres de manière virtuelle avec leurs amis et interagir, leurs actions auront une influence sur le bruit du faux public.

Interrogé par The Verge, Rob Webster, le directeur général des sports de la chaîne est revenu sur ce dispositif : « Nous voulons que les téléspectateurs de Sky Sports vivent toujours intensément les matches et aient la meilleure expérience possible – même s’ils ne peuvent pas être dans les stades ou regarder avec leur famille et leurs amis. »

La télévision britannique n’est pas la seule à initier ce type de projet. Son homologue allemande Sky Deutschland fait de même pour la Bundesliga. Une équipe de plusieurs personnes récupère les chants des rencontres précédentes pour tenter de recréer l’ambiance de manière réaliste. Yamaha a également créé un dispositif permettant de reproduire les réactions d’un public en direct à l’aide d’une application mobile.

Les idées innovantes ne manquent pas et devraient permettre aux fans en manque de sensation de tenir le coup en attendant de pouvoir retrouver réellement les tribunes.