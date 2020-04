Pourquoi Google pourrait bientôt tuer la marque Hangouts

Si cela fait quelques années que Google a lancé la marque Hangouts, la communication autour du service est toujours incertaine depuis le début de son existence. Il y a un an, la firme américaine a annoncé qu’elle remplacerait celui-ci en deux produits respectivement baptisés Hangouts Chat et et Hangouts Meet, en partie car la solution initiale n’a jamais rencontré le succès escompté à ses débuts.

Plus de clarté pour les services de Google ?

Les deux services sont des solutions d’appels vidéo et de discussion comparable à ce que proposent iMessage et FaceTime. Dans le cas de Google, Chat est une plateforme de messagerie tandis que Meet se définit comme un outil de vidéoconférence destiné aux entreprises.

Il est possible que Hangouts Meet abandonne la marque Hangouts sous peu. En effet, 9To5Google a remarqué que la firme américaine avait abandonné le nom « Hangouts Meet » au profit de « Google Meet ». Ce changement est affiché sur la page d’accueil dédiée à l’assistance pour les utilisateurs ainsi que le reste des documents d’aide.

Le média américain précise que des signes ont déjà laissé à supposer que Google prévoyait de supprimer la mention faite à Hangouts. Le directeur de Google Cloud ainsi que Sundar Pichai, PDG de Google, ont récemment fait référence au service sous le nom « Meet » plutôt que « Hangouts Meet ».

Au-delà d’un simple changement de nom et de la suppression d’un terme, il est intéressant de se demander pourquoi Google pourrait mettre fin à la marque Hangouts. En tout cas, cela devrait concerner d’abord concerner Meet. Chat serait donc le dernier produit de l’entreprise à porter l’appellation, à moins qu’il ne finisse par s’en débarrasser aussi plus tard.

Comme souvent dans ce genre de situations, il pourrait s’agir de clarifier la communication autour des services en eux-mêmes. Pour l’instant, il est certain que ces outils de Google et leurs noms respectifs ne sont pas entrés dans les usages. Le retard que la firme a pris par rapport à ses concurrents est particulièrement mis en lumière dans un contexte où plusieurs pays appliquent le confinement total. Lors de ces dernières semaines, l’utilisation de plusieurs services comme Zoom et Messenger a très largement augmenté.