Pourquoi Harley Davidson débranche (déjà) sa moto électrique LiveWire

Un souci de charge pour la LiveWire signée Harley Davidson

En tout début d’année, durant le CES de Las Vegas, le groupe Harley Davidson officialisait sa moto électrique LiveWire, dévoilant au passage sa fiche technique et son prix. Une moto électrique aux performances impressionnantes, avec un 0 à 100 km/h effectué en seulement 3 secondes, et un peu moins de 2 secondes pour passer de 100 à 130 km/h.

Toutefois, selon The Wall Street Journal, Harley-Davidon rencontrerait divers soucis avec sa LiveWire, si bien que le constructeur a décidé de stopper temporairement la production et la vente de sa première moto électrique. Le constructeur tient toutefois à préciser que la moto ne présente aucun risque en elle-même, et que les premiers acheteurs peuvent continuer à l’utiliser sereinement.

’cause i’m alive, Livewire !

Harley-Davidon demande toutefois à ces derniers de charger si possible la moto chez un revendeur agréé, et d’éviter de relier cette dernière à une prise de courant domestique. Du côté de chez Harley-Davidon, on explique : « Nous avons récemment découvert un élément non standard lors d’un dernier contrôle de qualité. Nous avons arrêté la production et les livraisons, et nous avons commencé des tests et des analyses supplémentaires, qui progressent bien. »

Rappelons que la moto LiveWire signée Harley-Davidson a été présentée pour la première fois en 2014, sous la forme d’un concept. Sa version de série a finalement été présenté en novembre 2018, et la moto est proposée chez certains revendeurs depuis le mois de septembre 2019.

Côté recharge, il est possible de s’appuyer sur le standard DC Fast Charge, permettant de récupérer 80% de charge en 40 minutes. De son côté, la recharge complète (toujours via DC Fast Charge) s’effectue en 1 heure. On espère évidemment que Harley Davidson parviendra rapidement à corriger le tir, et à solutionner le mystérieux problème qui frappe sa première moto électrique. Rappelons que le constructeur n’est pas le premier à accuser un souci avec un modèle électrique, puisque Audi a connu le même souci récemment avec son SUV e-tron…