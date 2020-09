Précommande : les PS5 à nouveau en stock chez Cdiscount (urgent) 🔥

On n’y croyait plus, mais la bonne surprise vient de chez Cdiscount. Alors que tous les revendeurs sont désormais en rupture de stock, les précommandes sur la PS5 sont à nouveau ouvertes sur le site e-commerce bordelais. Attention, il faudra se précipiter pour avoir une chance de l’avoir, le stock peut disparaitre d’une seconde à l’autre. Pour rappel, Cdiscount avait connu sa première rupture après quelques minutes.

Hier soir, le géant Sony a officialisé sa nouvelle PS5 et sa PS5 Digital Edition. Les deux modèles prennent le relais de la PS4, sept années après sa sortie. Si la précommande de la PS5 est déjà ouverte, il faudra être patient pour obtenir la livraison. L’ogre japonais a annoncé que les premiers exemplaires seraient livrés en France à partir du 19 novembre. Aux USA, la PS5 sera livrée le 12 novembre déjà. Très vite, ce délai peut augmenter selon le marchand en ligne.

Outre la précommande de la PS5 en elle-même, les accessoires, jeux et manettes de la PS5 ont également été prises d’assaut. Si vous voulez vous équiper pour la fin de l’année, il faudra donc se montrer vif et intelligent. Parfois, il faut savoir acheter la console PS5 chez un marchand, et les accessoires chez un autre. Il ne faut pas s’attendre à voir des réductions sur ces produits. Ce seront les stars de l’année, il faudra donc les acheter au prix officiel et conseillé par Sony. La vraie opportunité est de pouvoir y jouer, puisque les stocks sont très restreints.

Cdiscount, un héros pour les fans de la PS5

C’est autour de 16h45 aujourd’hui que Cdiscount a relancé la précommande de la PS5 et de la PS5 Digital Edition. Pour rappel, la première se distingue de la seconde en intégrant un lecteur Blu-Ray 4K. La version Digital obligera les joueurs à acheter des jeux sur le PS Store, et ils ne pourront donc pas être revendus. Au niveau des prix, il faut tabler sur 499€ pour le premier modèle, et 399€ pour la version PS5 Digital Edition.

A ce prix-là, Sony va réaliser un carton plein. On l’a vu ce matin, précommander une PS5 a été très compliqué. Même sur Amazon, pourtant solide leader du e-commerce en France, les consoles ont été vendues en moins de 15 minutes. Si vous avez encore envie de sécuriser cet achat (et une livraison avant Noël), c’est le moment de foncer sur Cdiscount.

Depuis 11h00 ce jeudi matin, on ne retrouve plus aucun exemplaire disponible en stock chez Fnac, Darty ou encore Micromania. Le constat est le même chez Amazon. Il ne reste donc plus que le numéro 2 du marché français, Cdiscount, qui est de retour avec des précommandes sur la PS5. C’est d’autant plus surprenant que le site avait été l’un des premiers à être en rupture de stock dans la matinée.

Dans tous les cas, même en optant pour une précommande de PS5 chez Cdiscount, vous aurez ensuite 15 jours pour vous en convaincre. Si pendant cette période, vous n’êtes plus satisfait, vous pouvez toujours la rendre. Cela dit, au vue de la qualité des jeux annoncés hier soir pendant la présentation de Sony, il est peu probable que cela arrive.

Entre les Final Fantasy XVI, Call of Duty Black Ops : Cold War ou encore Spider-man Miles Morales, le line-up est juste impressionnant. Par ailleurs, la PS5 est rétro-compatible, tous les jeux de PS4 pourront donc fonctionner sur la PS5. Pour le moment, on ne sait pas dans quelle mesure les jeux vidéos de la PS4 « physique » seront compatibles avec la PS5 Digital Edition.

Cette dernière ne possède pas de lecteur Blu-Ray, vous ne pourrez donc pas mettre vos disques dedans. Si vous avez plein de jeux sur PS4 que vous appréciez, mieux vaut partir sur la PS5 classique. Au final, elle vous coûtera peut-être 100€ de plus au début, mais cette différence sera très vite compensée. Parmi les ventes observées, une archi-majorité des précommandes de PS5 se sont tournées vers la version de base. Elle a toujours été la première à disparaitre sur les sites e-commerce.

