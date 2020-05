Quand des chiens obéissent aux ordres donnés par des robots

On sait depuis longtemps que les robots sociaux, ces machines autonomes en mesure de communiquer avec les humains de manière incarnée, ont des conséquences sur notre comportement. En plein confinement, l’état de Floride a par exemple décidé de fournir des chiens robots thérapeutiques à des seniors isolés. Ces derniers pourraient avoir des effets positifs en permettant notamment de lutter contre la dépression.

Les chiens sont très peu réceptifs aux enceintes connectées

Des chercheurs de Yale viennent d’établir qu’ils peuvent également interagir avec les chiens. Si la science se penche sur les relations entre les animaux et les machines, c’est aussi et surtout pour mieux comprendre l’impact des robots sur le comportement des humains.

Concrètement, les scientifiques ont mené une expérience autour de 34 canidés et ont testé leurs réactions vis à vis d’un haut-parleur connecté et d’un robot social. Chacun d’entre eux était appelé par son nom, puis il lui était demandé de s’asseoir. Les résultats sont sans appel puisque les chiens ont obéi au robot dans 60 % des cas, tandis qu’ils n’étaient que 20 % à tenir compte de ce que leur demandait l’enceinte.

Les chercheurs vont poursuivre leur travail afin de déterminer ce qui explique cette différence notable. Meiying Qin, une des auteures de cette étude, a fait part à l’IEEE Spectrum de quelques pistes. Selon elle, le fait que le robot ait des yeux ou non ou qu’il sente comme une personne peut influer sur la réponse du chien. Il faudra néanmoins pousser plus loin les recherches pour se montrer catégorique.

Curieusement, il faut aussi noter que les chiens ne portent que très peu d’intérêt à leurs reproductions robotiques telles qu’Aibo de Sony. C’est pourtant un modèle très avancé et de plus en plus perfectionné mais les canidés ne le considèrent pas comme un réel concurrent pour la nourriture. Leur seule réaction s’apparente à celle qu’ils ont vis à vis d’autres objets électroménagers présents dans un logement.