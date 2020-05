USA : Ces seniors isolés vont être équipés de chiens robots

La période de confinement est une situation inédite que tout le monde ne ressent pas de la même façon. Certains ont la chance de pouvoir continuer à travailler et peuvent se ménager un emploi du temps régulier rassurant. Les réseaux sociaux et les outils de discussions sont aussi un moyen très prisé pour garder le contact avec son entourage. Mais certains ne les maîtrisent pas du tout ou n’ont pas même d’accès à Internet.

C’est notamment le cas de nombreuses personnes âgées qui se retrouvent parfois privées de relations essentielles. L’état de Floride entend lutter à sa manière contre ce problème en recourant aux nouvelles technologies. Le département en charge des aînés vient ainsi d’annoncer la livraison de 375 chiens robots thérapeutiques pour venir en aide aux seniors.

Une technologie en pleine progression

Ce dispositif s’adresse principalement aux personnes âgées mais aussi aux adultes socialement isolés et souffrant de la maladie d’Alzheimer. Dans ce cadre, les robots pourraient vraiment aider à lutter contre la dépression en cette période si particulière.

Bien sûr, il ne s’agit pas de laisser ces personnes totalement seules mais d’apporter une aide bienvenue aux soignants et aux familles qui les accompagnent dans cette épreuve. « Les aidants peuvent voir leur stress diminuer, et ils en bénéficient car les robots permettent un engagement accru entre les personnes âgées et leur entourage », précise le département.

De fait, le recours aux animaux de compagnie dans le cadre d’une thérapie est utilisé de longue date dans certains établissements de soins mais selon les initiateurs de ce projet, l’effet serait similaire avec les robots.

Les modèles utilisés dans cette opération sont fabriqués par l’entreprise Ageless Innovation qui se spécialise dans les productions à destination des seniors. On ignore quelles sont ses caractéristiques mais les chiens robots ont beaucoup progressé ces dernières années à l’image d’Aibo de Sony. Ce dernier est notamment capable de se déplacer en prenant connaissance de l’environnement et de reconnaître les commandes vocales de son propriétaire.