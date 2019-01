Quand la génétique remet en cause la similarité entre les jumeaux

Peu de similitudes entre les entreprises

On a tendance à mettre la génétique et les tests ADN sur un piédestal. Sans aucun doute grâce à la dimension scientifique mais aussi à la place des séries dans notre culture populaire. Il suffit de voir les miracles de la série « Les Experts » pour s’en convaincre. On pense donc que ce genre de test est forcément infaillible. Si on compare deux jumeaux, les résultats seront donc forcément identiques non ?

C’est ce que l’on pourrait penser. Toutefois, la journaliste de CBC Charlsie Agro a eu une surprise très différente. Avec sa sœur jumelle Carly, elles ont envoyé des tests aux cinq entreprises de tests ADN les plus importantes des États-Unis. Les résultats (très longs à arriver) ont été pour le moins surprenants. Aucun des résultats donnés par les entreprises n’étaient similaires à ceux des autres pays. Pire, pour une des entreprises, les deux jumelles auraient même eu des origines géographiques différentes.

Les limites de la génétique ou celles du business ?

Pour 23andMe, Charlsie aurait été 10% moins d’origine « générale » européenne que sa sœur. On parle ici d’origine non-classifiée. En revanche, elle avait des racines françaises ou allemandes, que sa sœur ne partageait pas.

Pour y voir plus clair, les données ont été envoyées à une équipe de chercheurs à Yale. Ceux-ci n’ont à vrai dire pas compris les résultats obtenus par les entreprises. Alors que les deux femmes ont 99,6% d’ADN en commun, il n’y aurait pas dû avoir de différence dans les résultats de façon aussi significative. Les différences mineures seraient en théorie liées aux différents modèles mathématiques utilisés par les entreprises. Plus que les limites de la génétique, ce sont surtout, les limites des entreprises qui sont apparues là, à grande échelle. De quoi relativiser les résultats de ces tests, plutôt divertissants par ailleurs.

Si le sujet des tests génétiques vous intéresse, nous vous recommandons notre article sur Spotify et ses listes de lecture à partir d’un test génétique.

Source