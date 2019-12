Quelle est la taille de la Xbox Series X face aux consoles actuelles ?

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, Microsoft a dévoilé la Xbox Series X, sa prochaine console de nouvelle-génération qui aura la tâche de remplacer la Xbox One après sept années de carrière. C’était lors des Game Awards, une annonce que personne n’a vu venir en ouverture de la cérémonie. Depuis, de nombreuses informations sur la console sont arrivées concernant le choix de son design, ses caractéristiques, ses nouvelles fonctionnalités ou bien encore les différences concernant la manette. Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article d’hier. Aujourd’hui, de nouvelles informations concernant la taille de la bête qui semblait à première vue très imposante !

La Xbox Series X face aux consoles en 2019

Depuis son annonce, la Xbox Series X ne cesse de faire du bruit dans le milieu du jeu vidéo. Certains trouvent la console très belle. D’autres moins. Tout le monde est d’accord pour dire qu’elle sera un monstre de puissance, et que cela nous rend terriblement impatients. Nous comptons désormais les jours qui nous séparent de cette fin d’année 2020 et le lancement des consoles de nouvelle génération.

L’un des sujets les plus populaires, c’est la taille de la console. Certains joueurs trouvent la Xbox Series X très grosse pour une nouvelle console. On sait qu’Xbox est habitué aux grosses consoles entre la première Xbox, la Xbox 360 et surtout la Xbox One qui étaient de grosses machines. Choses que Microsoft à pu rectifier par la suite avec les Xbox 360 S et la Xbox One S.

Qu’en est-il de la Xbox Series X, par rapport aux consoles de cette génération avec la Xbox One, la Xbox One X, la PS4, PS4 Slim et la PS4 Pro ? Nous pouvons voir qu’en hauteur, une fois la console debout, la taille est globalement similaire aux consoles actuelles.

Concernant maintenant la console en mode couchée, on peut voir que la bête est très épaisse et ne sera pas facile à ranger dans un meuble. On voit clairement que cette nouvelle machine a été pensée pour être positionnée à la verticale. Pour ce qui est de l’ergonomie générale de la console, elle est globalement comme les consoles actuelles même si, en toute logique, elle prendra moins de place en « profondeur ».

Voilà de quoi nous donner une première idée sur cette nouvelle Xbox Series X dont le prix n’est toujours pas fixé, mais la date de sortie est prévue pour les fêtes de fin d’année 2020 !