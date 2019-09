Qui de Tesla et Ford gagnera le duel des pick-up électriques ?

Il l’avait annoncé dans une vidéo bien originale, voilà qu’il en informe aujourd’hui sa date de commercialisation. Le prochain Ford F-150 électrique « arrivera avant 2022 », selon une information relayée par le média Electrek il y a quelques heures. Le pari du tout électrique sur un véhicule aussi énergivore qu’est le pick-up sera une grande nouveauté pour Ford. Depuis très longtemps, son F-150 domine les ventes aux États-Unis, aux côtés des Chevrolet Silverado et du Dodge Ram.

De ce marché très volumineux en termes de vente, Tesla n’a pas manqué d’y pointer le bout de son nez. Depuis plus de cinq ans, Elon Musk, son PDG, se dit étudier ce dernier, en venant même à en dire qu’il « meurt d’envie de le construire », déclarait-il sur Twitter. Un sentiment partagé par de nombreux fans, dont une Youtubeuse qui avait même entreprit la transformation de sa propre Model 3 en pick-up électrique californien. Une vidéo devenue virale, ne cachant pas l’intérêt de Tesla à produire son propre modèle.

Tesla, Ford, la course pour le pick-up électrique

« Je promets que nous fabriquerons un pick-up juste après le Model Y », avait déclaré Musk sur Twitter, il y a quelques années. Le lancement du véhicule ne devrait donc plus trop tarder, et l’entrepreneur milliardaire indiquait en juillet qu’une potentielle présentation pourrait s’effectuer au mois d’octobre de cette année.

La course est donc lancée entre Ford et Tesla. Le premier des deux pourra profiter de son expertise et de sa renommée, lui qui démontrait en juillet pouvoir tracter plus de 450 tonnes avec un prototype de son F-150 électrique. Du côté de Tesla, les ventes pourront certainement être influencées par les fonctionnalités plus high tech du pick-up, ainsi que par de potentielles capacités plus importantes.

Car depuis que Tesla a annoncé sa volonté de lancement d’un pick-up électrique, Elon Musk accumule les remarques affirmant que son modèle sera « meilleur que la F-150 en termes de fonctionnalités ». En se comparant également avec le constructeur Porsche, l’homme allait jusqu’à dire que son véhicule sera « une meilleure voiture de sport qu’une Porsche 911 ». Sur ce point tout de même, difficile de le croire.