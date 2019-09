Qui succédera à Jack Ma l’emblématique président d’Alibaba ?

Alibaba Group, le « A » des BATX, est l’une des entreprises les plus influentes au monde. Connus pour ses activités en ligne avec Alibaba.com, Aliexpress.com, ou encore Taobao.com le principal site web de vente en ligne de Chine. Fondé en 1999, par Yun Ma plus connu sous le nom de Jack Ma et Peng Lei, ce groupe chinois doit tout à ses créateurs, mais surtout à celui qui devenu président dès la première année, Jack Ma.

Pourtant Jack Ma n’a pas toujours eu la chance de diriger l’une des plus grandes entreprises au monde. Lors de sa vie étudiante, il se voit refuser l’entrée à l’école de police, puis a été recalé dix fois à l’entrée de Harvard. Pire encore les premiers KFC chinois l’ont même recalé pour servir du poulet frit.

La fin d’un règne

Aujourd’hui, après avoir passé 20 ans à la tête d’Alibaba Group, Jack Ma tire sa révérence et annonce sa retraite. Il laisse sa place à l’actuel CEO de la société, Daniel Zhang. Cependant, Jack Ma restera jusqu’à la prochaine la réunion annuelle des actionnaires, l’année prochaine. Par ailleurs, une fois parti, il restera à vie un membre d’Alibaba Partnership.

Déjà l’année dernière le milliardaire chinois a expliqué qu’il prévoyait un départ très progressif afin de passer le relais en douceur. Il déclare pour rassurer son successeur : « La seule chose que je peux promettre à tout le monde, c’est ceci : Alibaba n’a jamais été à propos de Jack Ma, mais Jack Ma appartiendra à jamais à Alibaba. »

En 2013, Jack Ma quittait le poste de CEO pour laisse sa place à Jonathan Lu, qui en 2015 a été remplacé par Daniel Zhang, l’ancien COO d’Alibaba Group. Zhang a repris les rênes dans un contexte difficile. Alors que le commerce en ligne connaissait une croissance fulgurante depuis une dizaine d’années, le secteur a connu un ralentissement à cette période. De plus, depuis 1999 Alibaba avait le quasi-monopole, aujourd’hui de nouveaux acteurs comme Pinduoduo commencent à concurrencer sérieusement les activités d’Alibaba.

Jack Ma a choisi la journée des professeurs en Chine, pour effectuer cette annonce. Ce n’est pas un hasard puisqu’il a été pendant longtemps professeur d’anglais, et qu’il souhaite dorénavant consacrer son temps à la pédagogie.