Quibi : le concurrent de Netflix annonce sa fermeture après seulement six mois d’existence

Entre le mois de novembre 2019 et aujourd’hui, de nombreux concurrents de Netflix sont arrivés sur le marché. Il y a Apple TV+, ainsi que Disney+, mais également les services HBO Max, Peacock et Quibi, aux États-Unis.

Quibi s’était distingué des autres services de streaming puisque celui-ci se focalise sur le contenu pour mobile, avec la possibilité de regarder les vidéos en mode portrait et l’utilisation d’un format court. Mais malheureusement, malgré tous les investissements pour lancer cette plateforme, celle-ci est loin d’avoir le succès escompté.

Et dans une lettre ouverte publiée sur Medium, le fondateur Jeffrey Katzenberg et la CEO Meg Whitman (et ancienne patronne de HP), annoncent la fermeture de Quibi, après seulement six mois d’opération.

« Nous avons commencé avec l’idée de créer la prochaine génération de narration et grâce à vous, nous avons pu créer et livrer la meilleure version de ce que nous avons imaginé être Quibi. C’est donc avec un cœur incroyablement lourd que nous annonçons aujourd’hui que nous mettons fin à l’activité et que nous cherchons à vendre son contenu et ses actifs technologiques », lit-on dans cette lettre.

Dans celle-ci, il est expliqué que Quibi a épuisé toutes ses options, après avoir étudié les possibilités de pivot. Pourquoi cela n’a-t-il pas marché ?

D’après la lettre du fondateur et de la CEO, cela pourrait être dû au fait que l’idée n’était pas assez « forte » pour justifier la création d’un service de streaming qui lui est dédié. Mais Quibi a aussi pu être victime d’un mauvais timing.

Fin de partie pour Quibi, un service qui faisait partie des nouveaux concurrents de Netflix dans le streaming vidéo

En effet, Quibi, une plateforme optimisée pour les appareils mobiles, a été lancé en avril, à un moment où les gens devaient rester chez eux. Mais on peut aussi supposer que Quibi a eu du mal à convaincre les internautes alors que ceux-ci peuvent accéder facilement à une quantité presque illimitée de vidéos courtes sur les apps gratuites comme Facebook, YouTube, ou encore TikTok.

Pour se distinguer, Quibi comptait sur ses contenus originaux. Et pour se lancer, la plateforme disposait aussi d’un budget important. D’après le site The Verge, Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman ont levé 1,75 milliard de dollars. D’autre part, des annonceurs étaient déjà prêts à embarquer dans cette aventure (il y a une offre avec un tarif réduit, mais en partie financé par de la publicité).

Actuellement, Quibi cherche des repreneurs pour les contenus originaux qui ont déjà été créés pour la plateforme. Sinon, l’entreprise doit encore annoncer à ses abonnés quand celle-ci compte fermer sa plateforme de streaming vidéo. Quibi doit aussi rendre de l’argent à ses actionnaires.

Quibi n’a jamais révélé combien il compte d’utilisateurs. Sinon, on rappelle qu’un nouvel acteur fait son entrée dans le marché du streaming en France : Salto.