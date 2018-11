Rainbow Six Siege : Ubisoft cède aux sirènes de la censure

Une ambition commerciale pour Rainbow Six Siege

La nouvelle ne surprendra personne. Ubisoft n’est pas forcément le studio le plus « relax » sur la morale. Il y a déjà une sérieuse censure du langage dans Rainbow Six Siege. Mais jusque-là, on voyait cela plutôt comme une bonne chose – comme la volonté de contrôler un peu une communauté de gamers parfois agitée.

La nouvelle censure qui s’annonce du côté du jeu, pour la saison 4 de l’année 3 est toutefois d’un acabit très différent. Ubisoft veut lancer Rainbow Six Siege à l’assaut de l’Asie et cela passe notamment par des compromis avec la législation stricte dans certains pays comme la Chine. Exit les visuels trop agressifs (couteaux, crâne, sang) ou encore machines à sous et… le sexe. Bref autant dire que les joueurs peuvent s’attendre à une version très light de Rainbow Six Siege.

Une censure internationale ?

Ubisoft essaie bien sûr de rassurer en précisant que les « changements n’auront aucun impact sur le gameplay », ni l’esprit du jeu. Mais, le plus grave sans doute pour les joueurs européens ou américains, c’est qu’il n’y a qu’une seule version de prévue. A priori, il s’agirait donc d’une censure internationale pour Rainbow Six Siege. Ubisoft a depuis apporté un léger démenti à cette version.

Mais en attendant de l’avoir entre les mains, il est probable que beaucoup de joueurs ne soient pas vraiment convaincus par cette promesse d’un jeu aseptisé. Il faut dire qu’un FPS bien hardcore comme celui-ci, pourrait bien perdre beaucoup de son charme dans l’affaire. Reste à voir ce qu’il en est réellement…

Dans tous les cas, la censure semble être au goût du jour ces derniers temps. On vous en parlait déjà il y a peu, c’est Red Dead Redemption 2 qui semble de son côté avoir un petit problème avec les sites de torrents…

Source