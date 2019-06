Reconnaissance faciale : Microsoft vient d’effacer (discrètement) une base de données massive

La reconnaissance faciale est un sujet particulièrement sensible en ce moment aux Etats-Unis. Récemment, on a ainsi eu le droit à une polémique alors que 1 700 étudiants ont été utilisés à leur insu. Un des acteurs majeurs du dossier est Microsoft. L’entreprise a récemment pris une position forte en refusant que son service soit utilisé par les forces de police (même s’il est en revanche proposé à des prisons). L’entreprise affirme vouloir réguler le secteur, des prises de position sérieuses ont même été faites face au Congrès américain. Dans le même temps, Microsoft fait un peu de ménage dans l’arrière-cour.

MS Celeb, une base de données de 2016 de Microsoft

Ms Celeb n’est pas forcément le set d’images le plus connu du monde. La base de données contenait plus de 10 millions d’images appartenant à environ 100 000 personnes. Elle a été présentée par Microsoft comme la plus grande base de données publiquement disponible pour la reconnaissance faciale. Parmi ses utilisateurs, on trouve des entreprises technologiques et des complexes militaires.

Le problème ? Aucune autorisation n’a jamais été demandée aux personnes présentes dans cette liste. Microsoft ne pensait pas que c’était nécessaire puisqu’il s’agissait de célébrités. Enfin, c’était en tout cas la théorie. Une enquête du Financial Times a permis de découvrir qu’il y avait aussi des journalistes spécialisés dans la sécurité informatique et des auteurs.

Microsoft a donc choisi de supprimer la base de données, sans vraiment l’annoncer haut et fort, de façon discrète. Sans trop de succès. Notamment parce que le jeu de données lui a désormais échappé. Il existe encore sur des disques durs un peu partout sur la planète. Face à ça, difficile de trouver comment faire un ménage complet. Il faudra donc se contenter du fait que Microsoft a fait le ménage et espère ainsi réussir à donner l’exemple.