La reconnaissance de texte arrive dans l’AI de Google Photos

Cela fait déjà de nombreux mois que la fonctionnalité de recherche avancée dans Google Photos propose de trouver des clichés en fonction de ce qui a été photographié, simplement en tapant ou en dictant le sujet recherché. Par exemple, il suffit d’entrer « chien » dans le champs prévu à cet effet, et toutes les photos de canidés seront alors affichées.

Cette prouesse est possible grâce à une intelligence artificielle qui s’occupe de reconnaître les différents objets pris en photo pour que l’utilisateur profite ensuite d’un outil de tri amélioré et bien plus pratique qu’un rangement manuel. Désormais, on peut aussi rechercher du texte, grâce à un programme similaire à ce que propose Google Traduction.

Fini de scroller pendant des heures

Avec cette nouveauté, il va ainsi devenir plus facile de retrouver rapidement un code Wi-Fi, une adresse postale ou tout simplement le nom d’une boutique que vous avez capturé un long moment auparavant. On peut dire qu’il s’agit d’un Google Lens rétroactif.

J’ai pu tester l’opération sur mon Pixel 3 avec succès : c’est d’ailleurs très pratique pour reconnaître des phrases dans une capture d’écran, ou pour retrouver de vieilles factures qu’on a immortalisées, car il est compliqué de voyager avec ses documents physiques sur soi en permanence.

Copier du texte issu de Google Photos

En plus de cette fonctionnalité, on peut maintenant sélectionner du texte directement issu d’un cliché en cliquant sur l’icône de Google Lens. Ainsi, vous pourrez vous connecter à la box de votre Airbnb sans avoir à taper les 24 chiffres de la clé WEP.

Bien qu’il existe de plus en plus de technologies pour nous aider à entraîner notre mémoire, celle-ci ne devrait toutefois pas aider à se concentrer sur ses souvenirs pour les dater. La mise à jour est actuellement en cours de déploiement dans le monde entier.