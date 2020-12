Reddit : pour contrer la modération, ces utilisateurs complotistes ont créé leur propre forum

Cette année, la pression s’est largement accrue sur Reddit accusé de ne pas en faire assez contre les contenus haineux et la désinformation. Le réseau social s’est justement engagé à progresser sur ce sujet et Steve Huffman, son PDG, a engagé une modification de la politique de contenu. De plus, plusieurs subreddits extrêmement populaires tels que r/The_Donald, où se retrouvaient les partisans de Donald Trump, ont été mis en quarantaine puis bannis.

Cette modération croissante n’est pas du goût de tout le monde et notamment de la communauté complotiste r / conspiracy qui compte plus de 1,4 millions de membres. Des utilisateurs excédés par ce qu’ils considèrent être de la censure ont décidé de créer leur propre forum indépendant. L’idée est donc de publier librement sans risquer la moindre censure.

Les QAnon migrent également vers d’autres plateformes

Ces derniers temps, les thèmes abordés d’un point de vue conspirationniste sont de supposées irrégularités lors de la dernière élection présidentielle américaine ou des complots liés au covid-19. Cette page ressemble d’ailleurs énormément à l’architecture de Reddit et les sujets sont classés sous des onglets « hot », « new », « rising », et « Top ». Il faut noter que le forum semble particulièrement actif et il compterait déjà des milliers d’utilisateurs.

Au cours de ces dernières semaines, la pression croissante exercée contre les internautes complotistes sur les grands réseaux sociaux conduit bon nombre d’entre eux à trouver refuge sur des plateformes alternatives. Vous pouvez retrouver à ce sujet notre article consacré à Gab, une plateforme sur laquelle de nombreux partisans de QAnon se sont inscrits. Le site Parler a aussi vu son audience exploser ces dernières semaines. Des républicains ont ainsi choisi de quitter Twitter pour ce réseau social peu modéré.