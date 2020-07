Retour de la NBA en mode 2.0

La NBA a donc décidé de reprendre son championnat, quatre mois après l’arrêt brutal de ce dernier à l’annonce de Rudy Gobert, joueur français des Utah Jazz, positif au coronavirus. Pour que toutes les conditions sanitaires soient réunies, Adam Silver, le patron de la ligue américaine a mis en place un système de huis clos ultra strict. La NBA a en effet décidé de créer une « bulle » au sein du grand complexe basket du Disney World d’Orlando.

La NBA dans une bulle pour le reste de la saison

22 équipes se sont enfermées dans le parc d’attractions floridien et le reste de la saison se déroulera ici en vase clos. D’un point de vue sanitaire, les joueurs sont tous équipés d’une bague connecté, qui suit leur activité et détecte les premiers symptômes du virus.Mais pour retransmettre au mieux les matchs, remplacer les bruits de la foule, une myriade d’entreprises du monde de la technologie sont venues fouler les parquets de la NBA.Ainsi durant les matchs chaque équipe aura son propre habillage sonore, comme dans leur salle. De plus des écrans géants diffuseront en direct des spectateurs filmés par webcam depuis chez eux. Ces écrans serviront également à afficher les logos des équipes « locales » de la rencontre. Enfin un habillage virtuel sera fait sur le terrain pour chaque match, afin de représenter les spécificités des 30 salles NBA qui accueillent habituellement les rencontres.

Des matchs comme si vous y étiez

D’un point de vue télévisuel, le rendu sera peut être encore meilleure que lors d’une saison « normale ». La NBA a en effet mis en place tout un système de caméra et de robot caméra. Elles seront disposées un peu partout sur le bord des terrains, mais aussi dans les couloirs, et dans les hôtels, pour que les fans puissent suivre la vie de leurs joueurs préférés de la meilleure des manières.

Pendant les matchs une caméra assez novatrice, a été installé sur un rail en bord de terrain, elle permet de suivre les actions comme si le téléspectateur était assis au premier rang et propose un rendu très apprécié. Mais cette technologie a été moqué il y a peu, quand elle a frôlé le joueur star des Dallas Mavericks, Luka Doncic, lors d’un match d’entraînement.

Luka almost gets run over by the floor cam 😂😂 pic.twitter.com/hb5JZfnkmc — Nick Angstadt (@NickVanExit) July 29, 2020

Toutes ces nouvelles améliorations apportées aux rencontres NBA devraient permettre de donner le meilleur spectacle possible aux téléspectateurs, en attendant les joueurs semblent s’être acclimatés à ce nouvel environnement et les premiers matchs de saison régulière ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi.