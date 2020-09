Revolut : du changement sur l’application ce mois d’août, on fait le point

Les clients de la néo-banque Revolut ont connu plusieurs nouveautés sur l’application bancaire en cette période estivale. Pour le mois d’août, deux nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour les clients français, à savoir les dépenses partagées et les virements SEPA instantanés.

La grille tarifaire de Revolut s’est modifiée au 12 août 2020, en se penchant particulièrement sur les clients de l’offre gratuite Revolut Standard. Sans surprise, la néo-banque britannique se serre la ceinture au lendemain d’une crise sanitaire qui l’a autant affecté que ses concurrents.

Revolut le conçoit, mais désormais, comprend que pour trouver l’équilibre et la rentabilité, les utilisateurs doivent être convertis vers des offres payantes pour accéder aux différents services.

Deux nouvelles fonctionnalités sur Revolut

Pour commencer dans les nouveautés sympas, on notera l’arrivée des « dépenses partagées ». Il s’agit d’un outil pour organiser les dépenses de groupe, à l’image de ce que les utilisateurs apprécient sur l’application « Tricount ». Pour faire claire, si vous partez en vacances entre amis par exemple, il sera possible de noter chaque dépense commune ainsi que la ou les personnes qui ont réglé cette note. À la fin de la période, le logiciel calcule les potentiels remboursements entre personnes pour que l’équilibre soit fait.

Du côté des virements, Revolut a intégré le programme SEPA Instant. Les utilisateurs de la néo-banque peuvent désormais réaliser des virements transfrontaliers en seulement quelques secondes, à condition qu’ils se réalisent au sein de la zone SEPA (26 pays en Europe) et que la banque réceptrice fait elle aussi partie du programme. Pour l’heure, la fonctionnalité est gratuite pour tous les clients des offres Revolut Standard, Premium et Metal (nous vous tiendrons informé des potentiels changements via notre fiche mise à jour sur notre avis Revolut).

Enfin, terminons sur le compte Junior Revolut. Pour les 7-17 ans, la néo-banque propose une carte bancaire lié au compte des parents. Désormais, l’offre sera aussi accessibles aux clients d’un compte Standard, en plus de Revolut Premium et Metal.

Pour rappel, les prix et caractéristiques des différentes cartes bancaires Revolut :