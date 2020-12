Revolut dévoile une nouvelle carte bancaire avec un avantage exclusif

Revolut, la néo-banque britannique aux 13 millions de clients en Europe et aux États-Unis, vient de sortir une toute nouvelle offre et une toute nouvelle carte bancaire : Revolut Plus. Repérée par nos confrères de Tech Crunch, celle-ci arrive au Royaume-Uni, et devrait se déployer dans le reste des pays européens concernés d’ici quelques jours, peut-être la semaine prochaine.

Revolut Plus

Il s’agira d’une offre intermédiaire, au prix de 2,99 £ par mois (2,99 € en France ?), qui trouvera sa clientèle chez les actuels clients de l’offre gratuite, et ceux qui cherchent une banque mobile mais qui ne souhaite pas s’engager avec un compte à 7,99 € ou 13,99 € par mois (ses deux cartes bancaires premium actuelles). En revanche, la nouvelle solution Revolut Plus ne proposera pas le même niveau d’assurances à l’international, avec les mêmes plafonds de retraits gratuits en devise.

Plutôt que d’attirer l’attention des voyageurs, ce nouveau compte Revolut s’accompagne d’un avantage au quotidien : la protection des achats. Nos confrères de Tech Crunch indiquaient ainsi que Revolut s’est associé à la startup Qover, spécialisée dans ce genre d’assurances. L’entreprise travaille déjà avec des enseignes comme Decathlon et Deliveroo, et propose avec Revolut de se faire rembourser ses achats en cas de vol ou d’endommagement. Cette couverture fonctionne aussi avec des billets d’événements annulés.

Nous attendons encore d’en savoir plus sur le lancement de l’offre en France pour connaître les caractéristiques précises de ces couvertures. La protection d’achat devrait certainement concerner des produits en particulier, reste à savoir si la liste sera suffisamment longue pour concerner suffisamment d’achats. Le remboursement sur les produits a d’ores et déjà été fixé à une limite de 90 jours après l’achat.

Nouvelle stratégie des néo-banques

Avec Revolut Plus, la néo-banque suit les pas de son concurrent allemand N26, et de son homologue Monzo, britannique également, qui propose aussi une formule baptisée « Plus ». Chaque carte s’inscrit dans une même logique à proposer une offre intermédiaire entre les formules premium et leur formule gratuite (lire notre avis sur Revolut Standard).

Le plan vise à attirer les clients gratuits vers une offre payante, sans leur obliger de souscrire à une offre premium avec des avantages qu’ils n’utiliseront pas. Après un an de confinement, les voyages sont sortis de nos esprits, et une carte bancaire sans avantages à l’étranger ne semble plus si pénalisant chez une banque qui est arrivée à proposer d’autres services sur son application (achat de crypto, trading, cashback, sous-comptes).

Comparé à N26 (pour qui nous avions été très critiques dans un article), l’offre de Revolut sera certainement moins chère en France (aux alentours de 3€ par moins contre 4,90 € pour N26). Le concurrent allemand distingue son offre intermédiaire de l’offre gratuite en réservant à la première l’accès à la fonction d’arrondi à l’euro supérieur et au service client par téléphone.

Pour marquer l’arrivée de l’offre, Revolut compte sur la sortie d’une carte bancaire en plastique avec un tout nouveau design. La néo-banque aurait précisé que l’accès aux cartes bancaires virtuelles serait bien disponible, et que les clients pourraient ouvrir un compte Revolut Junior depuis cette nouvelle offre intermédiaire. Ne comptez pas, en revanche, accéder aux 1 % de cashback à l’étranger que propose l’offre Metal, ainsi que tous les avantages à l’international que Revolut réserve à ses deux offres premium traditionnelles. Le bon compromis selon vous ?