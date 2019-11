Richard Plepler, ancien patron de HBO, serait sur le point de rejoindre Apple TV+

Avec l’arrivée des nouveaux concurrents de Netflix dans le streaming vidéo, une nouvelle guerre des contenus a commencé entre les différentes plateformes. Par exemple, il y a trois mois, nous apprenions que Netflix avait signé un contrat en or estimé à plus de 200 millions de dollars avec David Benioff et D.B. Weiss, les deux showrunners de Games of Thrones.

Actuellement, Apple serait en train de courtiser Richard Plepler, ancien patron de HBO, pour muscler le catalogue de son service Apple TV+. C’est ce que révèle le Hollywood Reporter dans un article publié cette semaine. Les responsables d’Apple TV+ discuteraient avec Plepler afin d’obtenir un contrat de production avec celui-ci. Et une fois que le deal sera finalisé, l’ancien patron de HBO et son entreprise RPL & Co. pourraient faire du contenu pour Apple TV+.

Apple TV+ face à Disney et Netflix

Pour rappel, Apple TV+ a été lancé le 1er novembre dans une centaine de pays. Si pour le moment le catalogue n’est pas aussi riche (en termes de quantité) que ceux de Netflix ou de Disney+, Apple peut compter sur ses clients fidèles.

En effet, la firme de Cupertino a lancé une offre qui permet à ceux qui achètent un nouvel iPhone, iPad, iPod touch, une Apple TV ou un Mac, d’accéder gratuitement à la nouvelle plateforme de streaming pendant 12 mois. D’autre part, Apple propose Apple TV+ gratuitement aux abonnés de l’offre Apple Music Etudiant. Mais à terme, Apple devra proposer plus d’heures de contenu aux utilisateurs d’Apple TV+, s’il veut concurrencer les importants catalogues proposés par Netflix et Disney (qui sera disponible en France en 2020).

Notons que HBO fait également partie des nouveaux acteurs dans le marché du streaming vidéo. En effet, la chaîne américaine prépare actuellement le lancement de HBO Max.