Russie : des hackers piratent un sous-traitant du FSB et révèlent ses projets secrets

Le 13 juillet dernier, une yoba face, personnage bien connu de l’internet russe, est apparu sur la homepage de l’entreprise SyTech, un des sous-traitants du FSB. C’est de cette manière que les pirates du groupe 0v1ru$ ont voulu troller la société et avec elle l’agence de renseignement russe. Il faut dire que ces derniers ont réussi un coup monumental. Plus de 7,5 To de données ont été dérobées au cour de leur attaque, soit la fuite la plus importante de l’histoire des services secrets russes sur Internet.

Une fois leur action terminée, les hackers ont diffusé l’information sur leur compte twitter et partagé les informations obtenues avec Digital Revolution. Ce groupe s’était déjà distingué par le passé pour son piratage de Quantum, un autre sous-traitant du FSB.

Une mauvaise nouvelle pour le FSB et Vladimir Poutine

Les données volées semblent confirmer les efforts déployés par le pouvoir russe pour mener la vie dure à ses opposants politiques. Dans le détail, on retrouve le projet Nautilus-S qui vise à désanonymiser le réseau Tor. Un autre plan dénommé Mentor entend espionner les e-mails d’entreprises russes. Hope tend à étudier l’Internet russe et sa connexion aux autres pays. Un fichier qui a depuis été abandonné était mis en place pour stocker des informations sur des personnalités de l’administration ou des juges. En clair, une bonne partie des projets du renseignement russe sur Internet a été dévoilée au grand jour, ce qui fait plutôt désordre.

La prouesse est d’autant plus remarquable que 0v1ru$ est selon toute vraisemblance un groupe de taille modeste. «Quel que soit leur nombre, leur contribution est la bienvenue. Nous sommes heureux qu’il y ait des personnes qui ne perdent pas leur temps libre, qui risquent leur liberté et qui nous aident », s’est félicité Digital Revolution.

Cette nouvelle tombe en tout cas plutôt mal pour Vladimir Poutine et le gouvernement russe. Depuis plusieurs mois en effet, la popularité de ce dernier est en baisse et il fait face à une contestation grandissante. Ces révélations fournissent des armes à ses détracteurs. Samedi dernier, une manifestation d’opposants a notamment réuni 22 500 personnes à Moscou, un nombre assez important pour la Russie.