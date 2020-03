Samsung Display ne fera plus d’écrans LCD

La fin d’une époque ? Samsung Display, l’un des plus importants fournisseurs d’écrans, ne fabriquera plus d’écrans LCD. Cette technologie, qu’on trouve aujourd’hui sur certains smartphones, des tablettes, des ordinateurs, et des télévisions, semble dépassée. Et face à une demande qui est en baisse, Samsung décide de basculer totalement vers des types d’écrans plus évolués.

D’après Reuters, Samsung Display a indiqué qu’il va cesser toutes les productions d’écrans LCD en Corée du Sud et en Chine avant la fin de l’année. En attendant, Samsung continuera à honorer les commandes existantes. Reuters rappelle aussi qu’en octobre, Samsung Display avait annoncé la suspension de deux de ses lignes de production d’écrans LCD, évoquant une baisse de la demande, ainsi qu’un investissement de 10,72 milliards de dollars pour convertir une ligne de production d’écrans LCD vers la production d’écrans « quantum dot ».

Un fournisseur pour les futurs produits Apple ?

Cette annonce a lieu alors que sur les sites spécialisés dans les informations sur Apple, des rumeurs évoquent le passage de la firme de Cupertino des écrans LCD vers une autre technologie.

Il y a quelques semaines, par exemple, nous relayions une rumeur lancée par le site MacRumours, qui suggère qu’Apple pourrait basculer vers les écrans mini-LED pour les iPad et les Mac.

Plus précisément, ce média avait relayé une note qui aurait été rédigée par le célèbre analyste Ming Chi Kuo et qui indiquerait que les produits avec écran mini LED qu’Apple développe incluent un iPad Pro 12,9 pouces, un iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 14,1 pouces, un MacBook Pro 16 pouces, un iPad 10,2 pouces et un iPad Mini 7,9 pouces.

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont à considérer avec une extrême prudence. Mais le fait que Samsung Display, l’un des fournisseurs d’Apple, abandonne les écrans LCD, pourrait être un indice supplémentaire.