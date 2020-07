Samsung fait le teasing de son prochain smartphone pliable

Le 5 août, Samsung fera une conférence Unpacked pour dévoiler ses prochains smartphones Galaxy Note. Mais de nombreuses rumeurs avaient évoqué la possibilité que Samsung profite aussi de cette occasion pour présenter un nouveau smartphone pliable : le successeur du Galaxy Fold lancé en 2019, dont le nom pourrait être « Galaxy Z Fold 2 ». Pour le moment, cela n’a pas été explicitement confirmé. Cependant, un nouveau teaser publié par le compte Twitter de Samsung au Royaume-Uni vient presque confirmer les rumeurs. « A new look unfolds », lit-on dans cette publication qui suggère fortement qu’un nouveau « Galaxy Fold » sera présenté le 5 août. D’autre part, le visuel affiché avec la publication montre un liquide coloré qui se transforme en une sorte de papillon. Or, le papillon était un symbole largement utilisé par Samsung pour faire la promotion du Galaxy Fold en 2019.

A new look unfolds.

05.08.2020 pic.twitter.com/OHaF4zCy2C — Samsung UK (@SamsungUK) July 19, 2020

Donc, à moins que le CM de Samsung au Royaume-Uni ait décidé de faire une mauvaise plaisanterie, il est très (très) probable que le successeur du Galaxy Fold sera dévoilé durant cet événement du 5 août.

Galaxy Z Fold 2 : à quelles améliorations faut-il s’attendre ?

Pour le moment, nous ignorons quelles seront les améliorations de ce nouveau smartphone pliable par rapport à son prédécesseur. Mais d’après des sources non officielles, le Galaxy Z Fold 2 devrait être équipé d’écrans plus larges à l’intérieur et à l’extérieur.

D’autre part, l’écran pliable devrait être couvert de verre ultra fin comme l’écran du Galaxy Z Flip, alors que le Fold dévoilé en 2019 avait un écran en plastique. Et à priori, comme le Galaxy S20, le Galaxy Z Fold 2 devrait être équipé d’un processeur Snapdragon 865 et avoir un taux de rafraichissement de 120 Hz (du moins, pour l’écran pliable à l’intérieur). Mais bien entendu, comme ces informations ne sont pas encore officielles, la prudence reste de mise.

Sinon, on notera aussi que certains médias indiquent que Samsung pourrait aussi développer un modèle plus abordable (en faisant des concessions au niveau de la fiche technique), dont le nom pourrait être Galaxy Fold Lite. Mais Samsung aurait décidé de dévoiler ce smartphone plus tard, mais pas durant son événement Unpacked du 5 août.