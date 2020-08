Samsung Galaxy M51 : un smartphone avec une batterie XXL de 7 000 mAh ?

En plus des smartphones Galaxy S, des Galaxy Note et des Galaxy A, Smasung propose également des smartphones « Galaxy M » qui entrent en concurrence directe avec la marque Redmi de Xiaomi. Il s’agit de smartphones abordables, mais avec une importante autonomie ainsi qu’une fiche technique moyenne.

Samsung a lancé la série Galaxy M en Inde, mais rapidement, ces smartphones sont arrivés en Europe. Par exemple, le Galaxy M31 est déjà disponible en France. Il coûte 289 euros et en plus de son processeur Exynos 9611 et de ses quatre caméras sur le dos, son principal avantage est sa batterie de 6 000 mAh qui permet d’avoir une autonomie très importante.

Mais sur le prochain modèle de cette série, la batterie pourrait avoir une capacité encore plus grande. Cela fait un moment que des médias évoquent ce prochain modèle, le Galaxy M51. Et récemment, Ishan Agarwal, une source de « fuites » qui est régulièrement relayée par la presse, a publié des informations présumées sur ce smartphone.

Exclusive for @Pricebaba: Some details about Samsung's upcoming Galaxy M51 Smartphone. India launch is near. -cRaZy 7,000mAH Battery

-64MP Quad Camera Module

-6.7-inch Super AMOLED Display#Samsung #GalaxyM51 #SamsungM51 More details (and please link!): https://t.co/xbJFXYlJq2 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 20, 2020

Une batterie avec une capacité immense

D’après la publication, qui est relayée par Android Central, le Galaxy M51 aura une batterie de 7 000 mAh, une capacité qui est deux fois plus élevée que celle de certains smartphones. Sinon, comme le M31, le Galaxy M51 aurait une caméra principale de 64 mégapixels, accompagnés de trois autres capteurs. Quant à l’écran, il s’agirait d’un Super AMOLED de 6,7 pouces.

La publication est accompagnée d’un rendu qui montre que le M51 devrait avoir une bulle percée sur le coin de l’écran pour la caméra frontale. Donc, pas d’encoche. Et visiblement, le scanner d’empreintes digitales sera sur le dos, mais pas sur l’écran.

Dans son article, Android Central indique que la batterie du Galaxy M51 devrait prendre en charge la recharge rapide à 25 W et que l’appareil devrait avoir un processeur Qualcomm Snapdragon 730 (le même processeur que le Pixel 4a de Google). Ce processeur serait accompagné d’une mémoire RAM de 8 Go, et d’un stockage interne de 128 Go.

Cette année, le marché des appareils milieu de gamme est particulièrement intéressant, avec les Redmi Note de Xiaomi, mais également le Pixel 4a de Google, l’iPhone SE 2020, ainsi que le OnePlus Nord. Le Galaxy M51 de Samsung lui permettra de contrer ces offres pour ceux qui recherchent des modèles pas trop chers, mais performants.