Samsung Galaxy M62 : un flagship killer avec une batterie de 7 000 mAh ?

Aujourd’hui, en plus des smartphones Galaxy A, Samsung propose également les appareils Galaxy M sur le marché du milieu de gamme. Les smartphones de cette série, comme le Galaxy M31, se distinguent grâce à leurs batteries, qui ont de très importantes capacités.

Par exemple, le Galaxy M31 a des caractéristiques comparables à celles du Galaxy A51, mais est équipé d’une énorme batterie de 6 000 mAh. Et si cela ne vous suffit toujours pas, vous pouvez également opter pour le Galaxy M51 qui a une batterie de 7 000 mAh.

Par ailleurs, Samsung voudrait faire évoluer cette série Galaxy M en proposant un nouveau modèle appelé Galaxy M62 qui serait encore plus évolué, au niveau de la fiche technique. C’est en tout cas ce qu’indique un article de TechRadar, qui relaie le site Sammobile.

Le Galaxy M62 serait le smartphone le plus cher de la nouvelle génération de cette série. Et d’après les estimations de TechRadar, son prix pourrait être assez proche de ceux du Realme X30 ou du Redmi K20 Pro.

Malheureusement, pour le moment, il y a peu d’informations au sujet des caractéristiques que cet appareil pourrait avoir. Normalement, celui-ci devrait être équipé d’une batterie de 7 000 mAh, et avoir une mémoire interne de 256 Go.

La réponse de Samsung aux constructeurs chinois

Pour rappel, les smartphones Galaxy M ont été lancés par Samsung en Inde, dans un premier temps. Il s’agissait d’une réponse du constructeur aux offres des marques chinoises comme Xiaomi, Oppo ou Realme.

Et visiblement, la stratégie a fini par porter ses fruits puisque Samsung est redevenu le numéro un sur le marché indien au troisième trimestre 2020. Cette place avait été occupée par Xiaomi durant trois ans.

Aujourd’hui, les smartphones Galaxy M de Samsung ne sont plus seulement proposés en Inde, mais également dans de nombreux pays européens, dont la France. Et comme en Asie, les modèles de cette série se distinguent grâce à leurs énormes batteries et leurs rapports qualité-prix.

Sur les appareils haut de gamme, Samsung risque de rompre avec ses traditions

Cette année, probablement à cause de la Covid-19, Apple a dû lancer ses iPhone 12 plus tard que d’habitude. Alors que les nouveaux iPhone arrivent normalement en septembre, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ne sont sortis qu’en octobre et l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max ne sortent que ce mois de novembre.

Samsung, de son côté, pourrait au contraire avancer la sortie de ses prochains modèles premium. Traditionnellement, les nouveaux Galaxy S sortent en février. Mais d’après les rumeurs, Samsung voudrait sortir le Galaxy S21 et ses variantes en janvier 2021.

Si le constructeur n’a pas confirmé cela, cette sortie en janvier est de plus en plus probable. Interrogé par un média coréen, un représentant de Samsung a récemment expliqué que vu le contexte actuel, les traditions de la marque ne sont pas à l’abri de changements. Ce représentant n’a cependant pas spécifiquement évoqué le Galaxy S21.