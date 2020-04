Samsung Galaxy S20 Ultra : des capteurs photos qui se brisent… d’eux-mêmes ?

Nouveau couac crac pour le Galaxy S20 Ultra ?

Disponibles depuis quelques semaines maintenant, la nouvelle gamme Samsung Galaxy S20 semble avoir bien du mal à convaincre son audience, la faute d’une part à l’épidémie de coronavirus qui plombe les ventes, mais aussi à quelques soucis techniques (en plus d’un prix relativement prohibitif). Récemment, c’est un (gros) souci d’autofocus qui était pointé du doigt par certains utilisateurs, en plus de problèmes de WiFi et de surchauffe.

Depuis quelques jours, c’est un autre souci, plus étonnant, qui semble frapper certains exemplaires de Galaxy S20. En effet, les forums Samsung recensent plusieurs messages concernant un dysfonctionnement de la caméra principal. En effet, certains détenteurs de Galaxy S20 Ultra ont, a priori, vu la vitre du capteur photo de leur smartphone… se briser.

Une vitre qui se brise… tout seule ?

A l’heure actuelle, impossible de savoir l’origine du problème, toujours est-il que les différentes victimes soutiennent que leur smartphone n’a pas subi le moindre choc, et n’a pas été victime de la moindre chute. Selon toute vraisemblance, la vitre derrière laquelle sont logés les différents capteurs photo du smartphone se serait donc brisée, d’elle-même…

Certains expliquent que le problème se manifeste sous la forme d’une légère fissure, qui fausse les performances des capteurs. Pour d’autres, la vitre s’est brisée… Du côté de chez Samsung, on explique évidemment que ce genre de dommage n’est pas pris en charge par la garantie, et les utilisateurs n’ont donc d’autre choix que de procéder à une réparation payante, de l’ordre de 100$ pour les détenteurs d’une garantie Premium Care, et de 400$ pour les autres.

Beaucoup d’utilisateurs émettent maintenant des théories selon lesquelles il s’agirait d’un vrai défaut de conception, et certains demandent même à Samsung de procéder à un rappel officiel. Reste à savoir maintenant si le souci concerne uniquement de rares utilisateurs, ou si ce dernier s’étendra plus largement…