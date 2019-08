Samsung officialise une nouvelle enceinte connectée Galaxy Home Mini

L’enceinte Galaxy Home Mini officialisée par Samsung

En août 2018, le groupe Samsung officialisait son enceinte connectée Galaxy Home, visant à l’époque à concurrencer le modèle HomePod d’Apple. Une enceinte au look atypique, équipée de six haut-parleurs internes, accompagné d’un subwoofer pour les basses, sans oublier huit microphones longue portée pour les commandes vocales, le tout, avec à bord l’assistant maison Bixby. Seulement voilà, un an plus tard, pas de nouvelle de cette Galaxy Home, avec toutefois une disponibilité promise pour « la fin de l’année« …

En attendant, du côté de chez Samsung, on vient tout juste d’officialiser, en toute discrétion, une version Mini de cette même Galaxy Home. En effet, sans doute pour venir lutter efficacement contre la future Nest Mini de Google et autres Echo Dot, Samsung va prochainement lancer une Galaxy Home Mini, dont une phase de bêta test va très bientôt être lancée en Corée.

A l’heure actuelle, difficile de connaître la moindre information officielle concernant cette Galaxy Home Mini, mais on peut déjà découvrir son look, nettement plus traditionnel que celui de sa grande soeur. L’enceinte devrait logiquement reprendre les fonctionnalités « de base » propres aux enceintes connectées, avec toutefois ici un mode IR, qui offrirait de nouvelles possibilités de contrôle.

Un double lancement en fin d’année ?

L’enceinte sera également compatible avec le programme de domotique maison SmartThings, qui compte notamment des TV, des machines à laver, des aspirateurs, des frigos, des capteurs de mouvements, des sonnettes, des thermomètres…

Côté audio, l’ensemble sera supervisé par AKG, et Samsung recherche actuellement des candidats pour tester diverses applications. Au total, Samsung choisira pas moins de 3000 élus, qui pourront donc tester le système entre le 5 septembre et le 4 octobre. De quoi imaginer une disponibilité calée pour la fin de l’année. Bien sûr, on espère que Samsung aura également la bonne idée de reparler également prochainement de son modèle Galaxy Home, que certains attendent avec impatience (ou pas).