Samsung retire (déjà) la publication qui se moquait de l’iPhone 12 sans chargeur

Cette année, Apple a décidé de ne plus livrer de chargeur avec ses smartphones. Pourquoi ? La firme de Cupertino évoque une initiative pour limiter la quantité de déchets électroniques générés par ses produits.

Bien entendu, tout le monde n’est pas convaincu par les arguments d’Apple. Et bien sûr, celui-ci a été moqué par ses concurrents… dont Samsung. Après la présentation de l’iPhone 12, le géant coréen avait rappelé que le chargeur est inclus dans ses packagings.

Un rétropédalage, déjà ?

Mais visiblement, Samsung a déjà changé d’opinion concernant les chargeurs. Comme le rapportent plusieurs médias, cette publication sur Facebook a déjà été retirée.

Et cela corrobore des rumeurs selon lesquelles Samsung pourrait bientôt emboiter le pas d’Apple en retirant aussi le chargeur de ses packagings. Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Mais en tout cas, cela ne serait pas la première fois que Samsung se moque d’Apple, avant d’adopter exactement la même pratique.

Samsung s’était moqué de l’absence de prise jack sur l’iPhone, mais a fini par s’inspirer de son concurrent

Par exemple, lorsqu’Apple a décidé de ne plus mettre de prise jack pour les écouteurs sur ses iPhone, Samsung s’est moqué de son concurrent. Pourtant, quelques années plus tard, Samsung a dû retirer les publicités qui se moquaient d’Apple puisqu’à son tour, il a décidé de vendre des smartphones sans prise jack. Samsung s’était aussi moqué de l’absence d’une fente pour les cartes MicroSD sur l’iPhone alors qu’il a plus tard lancé un modèle qui n’a pas cette fonctionnalité.

Alors, Samsung s’apprête-t-il à lancer des smartphones livrés sans chargeurs ? Si Samsung a décidé d’adopter cette nouvelle pratique avec le Galxy S21 et ses variantes, on le saura très bientôt.

Normalement, les nouveaux modèles premium du géant coréen pourraient être dévoilés dès janvier 2021 (mais pas en février comme le voudrait la tradition). Cela a été presque confirmé dans un billet de blog du patron des smartphones Samsung, TM Roh, évoquant les plans du constructeur pour l’année prochaine.

En France, les constructeurs sont obligés de livrer leurs smartphones avec des écouteurs

Sinon, il est à noter qu’en plus du chargeur, Apple a aussi décidé de retirer les écouteurs de ses packagings… sauf en France. En effet, dans l’Hexagone, la loi oblige les fabricants de smartphones à proposer leurs appareils avec des écouteurs, pour des raisons sanitaires.

Le texte en question indique que les appareils mobiles « ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications ».

Ainsi, si Samsung va retirer le chargeur de ses futurs packagings, il sera toujours obligé de livrer des écouteurs à ses utilisateurs pour les modèles vendus en France.