Samsung : un smartphone à écran enroulable dans les tuyaux ?

En faisant partie des premiers constructeurs à avoir lancé un smartphone à écran pliable, en 2019, Samsung a voulu se positionner comme un leader de l’innovation dans l’industrie des mobiles. Et actuellement, le constructeur continue de miser sur ce type d’appareil, malgré des ventes qui ne décollent pas encore vraiment.

Après le Galaxy Fold lancé l’année dernière, Samsung a lancé le Galaxy Z Flip, qui est un smartphone à clapet avec un écran pliable, au premier semestre 2020. Et assez récemment, lors de l’événement de présentation du Galaxy Note 20, Samsung a aussi levé le voile sur le Galaxy Z Fold 2.

Et visiblement, la prochaine innovation de Samsung pourrait être des smartphones à écrans enroulables. En substance, au lieu de se plier en deux, l’écran aurait une partie qui peut s’enrouler où se dérouler.

D’après un article récemment publié par le site mspoweruser.com qui relaie un média asiatique, Samsung serait déjà en train de développer ce type de smartphone. D’ailleurs, l’année dernière, lors du CES, Samsung Display aurait fait une démonstration pour essayer de convaincre des clients potentiels.

Après les écrans pliables, les écrans enroulables ?

L’article de mspoweruser.com suggère que Samsung pourrait dévoiler son premier smartphone à écran enroulable dès l’année prochaine. Cependant, cela est contredit par le site Android Headline qui, citant une autre source, suggère que le premier smartphone à écran enroulable de Samsung n’arrivera pas avant longtemps (pas avant 2022). Et avant de sortir un smartphone à écran enroulable, Samsung présenterait d’abord un smartphone avec un écran qui se plie en trois.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit encore que de rumeurs. Et celles-ci sont comme d’habitude à considérer avec une extrême prudence. En tout cas, Samsung n’est certainement pas le seul constructeur à penser aux smartphones à écrans enroulables. LG, qui est aussi un spécialiste des écrans, pourrait également développer ce type de smartphone. Et TCL a déjà montré, via un concept, à quoi son futur smartphone à écran enroulable pourrait ressembler.

Sinon, en matière de design d’écran, l’une des innovations de ces prochains mois devrait être la caméra frontale invisible. Cela consiste à placer le capteur sous une partie de l’écran sous une partie qui peut devenir transparente. Et grâce à cette technologie, les constructeurs pourront proposer des smartphones sans bordures, ni encoche, ni mécanisme pop-up. ZTE a déjà présenté un smartphone utilisant cette technologie et Xiaomi a annoncé qu’il produira en masse des smartphones avec des caméras cachées sous l’écran à partir de 2021.

« Xiaomi a annoncé qu’il lancerait officiellement la production de masse de smartphones équipés de la caméra sous-écran de 3e génération l’année prochaine. Cela marque la dernière étape stratégique de Xiaomi vers le segment des smartphones haut de gamme, soutenu par l’innovation technologique continue de l’entreprise », a indiqué Xiaomi dans un communiqué au mois d’août. Le constructeur assure aussi qu’il n’y aura pas de perte de qualité pour les photos qui seront prises avec ces appareils.