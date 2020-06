Samsung va peut-être lancer une version abordable du Galaxy S20

Étant donné que le Galaxy S10 a eu droit à une version « Lite » plus abordable, les fans de Samsung se demandent si cette année, le géant coréen proposera aussi une version abordable du Galaxy S20. Et si pour le moment, le constructeur n’a encore donné aucun indice à ce sujet, des rumeurs commencent à circuler. Cette semaine, le site Sammobile publie un article indiquant que Samsung devrait proposer cette version abordable du Galaxy S20. Cependant, son nom pourrait ne pas être « Galaxy S20 Lite », mais « Galaxy S20 Fan Edition ».

Dans tous les cas, il s’agirait d’un successeur du Galaxy S10 Lite. Pour rappel, ce modèle avait été lancé pour permettre aux fans de Samsung de profiter de certaines fonctionnalités de sa gamme premium sur des smartphones plus abordables. Sammobile indique que normalement, Samsung va proposer trois variantes du S20 Lite ou du S20 Fan Edition et que l’appareil sera disponible en version 4G et 5G. La mémoire interne serait d’au moins 128 Go de stockage.

Processeur Snapdragon 865 ?

Bien entendu, on s’attend à ce que la fiche technique de ce smartphone soit plus modeste que celle du Galaxy S20. Néanmoins, on est en droit d’espérer que le S20 Lite ou le S20 Fan Edition sera équipé du même processeur, le Snapdragon 865, qui est utilisé par la plupart des appareils haut de gamme de 2020 (pour le S20, Samsung propose des variantes avec un processeur Snapdragon et d’autres avec un équivalent Exynos). Pour rappel, le Galaxy S10 Lite utilise le même processeur Snapdragon 855 que le S10. Mais il serait également possible que le géant coréen équipe cette version allégée du Galaxy S20 d’un processeur de smartphones milieu de gamme.

Quoi qu’il en soit, ce modèle pourrait permettre à Samsung de doper ses ventes dans le segment milieu de gamme. Si les appareils comme le Galaxy A51 ou le Galaxy A71 se vendent assez bien, une version Lite de son flagship pourrait encore plus doper les parts de marché du constructeur. Et le S20 Lite ou le S20 Fan Edition pourrait aussi se positionner comme l’un des principaux concurrents de l’iPhone SE 2020 et du futur OnePlus Z.