Selon Xbox, la nouvelle génération aura un impact aussi fort que le passage de la 2D à la 3D

La next-gen approche à grands pas (puisque cette dernière est toujours prévue pour la fin d’année 2020) et les rumeurs se font de plus en plus nombreuses. Dernièrement, on apprenait que des événements en mai autour de la PS5 et de la Xbox Series X seraient prévus. Et dans la foulée, on apprenait que les premiers jeux PS5, ainsi que les premiers jeux Xbox Series X pourraient faire partie de ces événements. Des rumeurs qui ont été de nombreuses fois reprises ses derniers jours et même confirmés par plusieurs insiders. En attendant, du côté de chez Microsoft et Xbox, on se contente de faire monter la pression. C’est une nouvelle fois le boss de la firme qui s’y colle sur Twitter, puisque Phil Spencer se montre tout de même très enthousiaste.

Une next-gen incroyable en approche

Le patron de la firme Xbox est très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où l’homme prend plaisir à répondre aux questions des fans. Justement, il y a quelques jours, Phil Spencer a répondu à une question autour des es apports technologiques permis par la configuration de la nouvelle Xbox. Pour répondre à ce fan, Phil Spencer n’y est pas allé par quatre chemins. Ce dernier se permet d’annoncer que le passage à la prochaine génération va être incroyable, comparable au passage de la 2D à la 3D.

RT on console will be great. I’m very focused on the work we are doing around Dynamic Latency Input (DLI). In my view the feel of games this upcoming generation will change as dramatically as any since 2D to 3D given CPU upgrade, DLI, memory bandwidth and SSD. — Phil Spencer (@XboxP3) April 27, 2020

Le ray tracing sur console va être formidable. Je suis très concentré sur le travail que nous faisons autour du Dynamic Latency Input (DLI). Je pense que les changements dans les sensations procurées par les jeux seront, au cours de la génération à venir, aussi spectaculaires que ceux procurés par le passage de la 2D à la 3D grâce à l’amélioration du processeur, du DLI, de la bande-passante et du SSD.

Un tweet qui parle de lui-même et qui montre la confiance de Microsoft concernant sa nouvelle console ultra-puissante qu’est la Xbox Series X. Précisons tout de même que Phil Spencer précise que ce changement se fera au cours de la génération et non dès le lancement de cette dernière. Mais quoi qu’il en soit, cela met bien l’eau à la bouche !