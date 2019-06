S’endormir avec la télévision allumée n’est pas une bonne idée

Dans le domaine des études, il y a de tout. Il y a celles que l’on est heureux de découvrir, comme l’absence de lien direct entre les jeux vidéo violents et le comportement agressif. Dans le même temps, on apprend aussi que trop utiliser Internet peut nuire à votre santé. On limite Internet, on n’abuse pas trop des jeux vidéo… Un petit tour devant la télévision ? Oui mais avec des pincettes si vous ne voulez pas prendre du poids inutilement.

La télévision et le sommeil

Selon une étude menée par le Jama Internal Medicine, il y aurait un lien très concret entre le fait de vous endormir devant la télévision et la prise de poids. Cette étude a été menée sur des femmes de 35 à 74 ans qui avaient donc pris pour certains d’entre elles cette mauvaise habitude (ou bien avec une forte source de lumière dans la pièce où elles dorment). L’étude menée durant 5 ans dévoile que les femmes qui dorment face à une télévision allumée ont pris 5 kg durant cette période. Un lien qui est considéré comme avéré par les scientifiques autour de l’étude.

A quoi est-ce lié ? Au fait qu’avoir une bonne qualité de sommeil est indispensable pour avoir un rythme de vie sain. Ne pas dormir assez a déjà été lié à l’obésité. Mais les lumières d’une télévision jouent aussi sur la qualité de notre sommeil et notre capacité à atteindre un sommeil profond. Éteindre tous les écrans dans votre chambre, couper votre smartphone au moins 1 heure avant d’aller vous coucher… autant de facteurs qui peuvent jouer de façon déterminante sur la qualité de votre sommeil.

Par ailleurs, si vous voulez aussi perdre du poids de façon saine, l’alimentation et le sport jouent sans aucun doute des rôles majeurs.