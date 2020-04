Shine propose une assurance intégrée à son compte pro pour les impayés

Le cauchemar des freelances : devoir relancer en vain un client qui fait la sourde oreille et ne règle pas ses prestations. Shine propose désormais un service qui pourrait aider les indépendants à obtenir le paiement des factures en souffrance. Elle pourrait ainsi être très utile en cas de retard ou de défaillance d’un client.

Le problème est le suivant : vous arrivez à la fin du mois et vous faites les comptes. Vous vous apercevez que toutes les factures n’ont pas été honorées. Pour certaines, une simple relance suffit, c’est un oubli, rien de grave. Pour d’autres, le parcours du combattant commence, et en l’absence de réponse, il va parfois être compliqué de remettre la main sur le montant de la facture.

L’arsenal juridique semble assez complexe pour les néophytes et il est surtout très coûteux si on n’a pas provisionné cette somme avant. Les mises en demeure par lettre recommandée ou les exploits d’huissier représentent un certain budget que tous les freelances n’ont pas forcément à disposition. C’est une perte de temps et d’argent qui conduira malheureusement beaucoup de travailleurs indépendants à laisser tomber par manque de temps, d’argent ou par lassitude.

D’après la néobanque qui a réalisé une étude sur les impayés, les simples retards de paiement concerneraient un indépendant sur deux, précision étant ici faite que les factures seraient d’un montant supérieur à 2000 euros dans plus de la moitié des cas.

Avec ce nouvel outil, Shine tente de répondre de manière pragmatique à ce problème en apportant une solution intégrée à son application.

La mise en œuvre de cette assurance

Cette assurance pourra bénéficier aux clients qui ont ouvert un compte pro et elle sera directement intégrée à l’application.

Le travailleur indépendant aura le choix lors de l’édition de la facture de l’assurer s’il a des doutes sur le client, si c’est un tout nouveau client, si la facture est importante ou tout simplement s’il ne veut pas laisser de place au hasard. Cette assurance n’est donc pas systématique. L’option doit être activée manuellement et lui en coûtera 2% du montant HT de la facture.

S’il a activé l’option et qu’il ne réceptionne pas le règlement à la date d’échéance, le processus de recouvrement se fait en trois étapes :

Shine se propose de se substituer au prestataire pour engager des relances auprès du client défaillant,

Si les relances restent infructueuses au bout de 30 jours, l’entrepreneur peut demander la mise en œuvre de la procédure de recouvrement,

Les sommes une fois récupérées sont retransmises à 100% sur le compte de l’entrepreneur.

Dans le cas où les sommes n’auraient pas pu être recouvrées, si le client dépose le bilan ou simplement s’il est défaillant, l’entrepreneur est quand même assuré de récupérer 90 % du montant de la facture au bout de 60 jours. Ce système permet de se décharger de la responsabilité du recouvrement en déléguant celui-ci à un intermédiaire ayant plus de crédibilité et de poids qu’un simple Freelance.

Ainsi avec cette assurance, le risque d’impayé est transféré sur l’assurance de la banque et n’est plus supporté par le prestataire indépendant. Il ne sera peut-être pas utile d’assurer toutes les factures, mais pour les gros montants, les nouveaux clients ou bien tout simplement pour faire baisser son taux d’impayé, cette solution semble adaptée.

Pour l’instant, cette assurance est ouverte en bêta à certains clients, elle sera étendue au fur et à mesure dans les semaines à venir.