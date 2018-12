Sileo : mieux que Cydia pour votre iPhone jailbreaké ?

Le 17 décembre dernier, tous les utilisateurs de Cydia apprenaient la mauvaise nouvelle : leur application favorite est abandonnée par Jay Freeman, son créateur, qui ne souhaite plus se consacrer au développement du logiciel, car il ne lui rapporte pas d’argent.

Mais ce n’est pas une fatalité ! En effet, un nouveau venu dans le secteur des marketplaces pour appareils iOS jailbreakés pourrait bien devenir un sérieux outsider en tant qu’alternative de choix au service de l’américain. Son nom, c’est Sileo, et je vous propose aujourd’hui de découvrir en détail ce qu’il propose.

Avant tout, sachez que l’application Sileo n’est pas encore disponible pour tout le monde. Ou du moins, elle va l’être, mais il faudra télécharger une version bêta, et qui risque donc de connaître quelques bugs non corrigés : le mieux à faire est donc de l’installer sur un iPhone qui ne vous sert pas tous les jours et que vous réservez à des tests plutôt qu’à votre vie personnelle ou professionnelle.

All submitted Sileo native depiction & featured package submissions have been processed and are now live!

Initial Sileo beta copies will be going out shortly, with public beta testing soon.

— Sileo (@GetSileo) 22 décembre 2018