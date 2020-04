Siri sur Apple Watch permet maintenant de contrôler Spotify

Par le biais d’une mise à jour sur l’application Spotify, les demandes vocales auprès de Siri sur Apple Watch pourront désormais être en direction de l’application de streaming musical. En précisant « sur Spotify » à la fin de notre requête, la montre connectée d’Apple sera maintenant en mesure de passer d’une musique à la suivante, ou d’effectuer directement une recherche pour lire un morceau spécifique.

Vous le savez, Apple a fait un pas vers la plateforme de streaming après que cette dernière se soit plainte auprès de la Commission européenne pour abus de position dominante. Depuis, la marque à la pomme avait mis fin à l’exclusivité d’Apple Music sur Siri, et Spotify avait pu intégrer son application sur les iPhone sous iOS 13. Six mois plus tard, Spotify n’était toujours pas présent sur le Siri de l’Apple Watch.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous n’aurez qu’à mettre à jour l’application Spotify. Prenez bien soin de préciser « sur Spotify » à la fin de votre requête : par défaut, votre Apple Watch lira le titre sur Apple Music sinon.

Vers un contrôle vocal natif à Spotify ?

Cette nouvelle rappelle un objectif qui semble toujours dans les cartons chez Spotify. Par le passé, la plateforme de streaming musical nous a souvent montré qu’elle serait ravie d’avoir son propre assistant vocal, lui permettant de contrôler son application sans les mains. Un vrai plus en voiture, en marchant, et dans n’importe quelle situation où l’on souhaite une musique rapidement.

Il y a tout juste un mois, l’actualité autour de ce sujet a repris de plus belle avec la découverte par l’experte informatique Jane Manchun Wong d’une nouvelle fonctionnalité baptisée « Voice ». Il pourrait s’agir d’un système de commande vocale. Une capture d’écran sur son compte Twitter montre qu’il faudra prononcer « Hey Spotify » pour pouvoir l’activer et faire une requête. Un pied de nez à Apple, et son « Hey Siri » anglophone.