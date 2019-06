Ce site vous permet de parier sur l’actualité (sans risque) et toucher le pactole

Tout le monde pense pouvoir rénover le journalisme. Elon Musk souhait ainsi pouvoir les noter, Snapchat espère travailler main dans la main avec eux et même les écoles sont lancées dans une course en avant numérique. Pour autant, lancer un site d’information à l’heure actuelle est un vrai défi. Notamment à cause de la difficulté à trouver un modèle économique. Un petit nouveau, Betty.news essaie de se faire une place. Mais le moins que l’on puisse dire c’est que l’idée est surprenante.

Betty.news, l’information ou le divertissement ?

Si on fait un tour sur le site à l’heure actuelle, on trouve par exemple les sujets suivants :

Cagnotte Leetchi : les époux Dettinger auront-ils gain de cause en référé ?

Boris Johnson obtiendra-t-il plus de la moitié des votes des députés conservateurs lors du 3ème tour de scrutin mercredi ?

Mohamed Salah marquera-t-il lors du match d’ouverture de la CAN, vendredi soir ?

Mais surtout, à chaque fois, un système de cotes mis en valeur qui amène à s’interroger si on se trouve sur Betclic ou un site d’informations. Le site, lancé par l’ancien directeur de L’Express et co-fondateur de BFM TV, Guillaume Dubois veut faire parier les internautes sur l’actualité. Chaque semaine, une vingtaine de paris sont proposés aux membres qui peuvent parier sans débourser un euro. Ils reçoivent en effet une monnaie virtuelle. Chaque semaine, les meilleurs parieurs peuvent repartir avec un prix de 1000 euros. Grâce à la participation gratuite, le site échappe à la réglementation sur les jeux en ligne.

Pour autant, on peut s’interroger sur la pertinence morale et éthique d’un site de ce genre à l’heure où les attaques contre la presse et les supposées « fake news » se multiplient. Côté économique, le site empoche de l’argent uniquement grâce à la publicité mais compte aussi joue sur des paris sponsorisés. 5 000 personnes seraient déjà inscrites après 4 semaines… L’équilibre financier se trouverait lui à 100 000 utilisateurs. Pari à suivre.