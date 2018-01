Le smartphone pliable de Samsung arrivera en 2019

Samsung veut sortir son premier smartphone a écran pliable l’année prochaine.

Après les écrans incurvés et les écrans Infinity Display (sans bordures), Samsung veut maintenant proposer des smartphones à écrans pliables. Le géant coréen a toujours donné une importance particulière à cet élément du smartphone. Et une fois de plus, il veut être un pionnier, grâce aux écrans qui peuvent se plier.

D’ailleurs, Samsung avait projeté de lancer son premier smartphone a écran pliable cette année. Cependant, aujourd’hui, le patron de la division mobile du constructeur, DJ Koh, a indiqué que ce smartphone n’arrivera finalement qu’en 2019. C’est ce qu’indique le site zdnet.com, citant une déclaration du responsable de Samsung durant une conférence de presse au CES de Las Vegas.

Lors de cette conférence de presse, DJ Koh a aussi précisé que l’expérience utilisateur est le principal obstacle à la commercialisation du premier smartphone pliable de Samsung.

En tout cas, le smartphone pliable serait une révolution pour le marché des mobiles. Après le format phablette et les écrans sans bordure, il s’agira d’un nouveau format qui augmentera la surface tactile utilisable sur les smartphones.

Et Samsung n’est pas le seul à s’intéresser aux smartphones à écrans pliable. En effet, comme l’expliquait mon confrère Stéphane Ficca dans un article posté en novembre 2017, même Apple envisagerait de proposer un iPhone pliable.

Microsoft, qui semble pourtant avoir renoncé au marché des smartphones, semble aussi s’intéresser à ce format. En décembre, un brevet de la firme de Redmond décrivant une charnière pouvant lier deux écrans a également fait couler beaucoup d’encre. Le brevet explique :

« Avec ces capacités accrues arrive une demande pour que les écrans plus grands offrent une expérience utilisateur plus riche. Les téléphones portables ont grandi au point où ils peuvent désormais occuper toute la surface visible d’un téléphone. Agrandir davantage la taille de l’écran reviendrait à agrandir la taille du téléphone en lui-même. Ce n’est pas souhaitable, car les utilisateurs veulent que leur téléphone portable tienne confortablement dans leurs mains ou dans leur poche de chemise ou de pantalon »