Snapchat va investir 1 milliard de dollars, attendez-vous à de nouveaux filtres

Snapchat n’est plus le simple réseau social de partage de photos éphémères. Depuis quelques années, son offre attire notamment les jeunes grâce à l’arrivée des fameux « filtres » Snapchat. Une réalité augmentée que Snap souhaite encore plus renforcer, en annonçant cette semaine un investissement d’un milliard de dollars. Après la sortie de sa plateforme de jeu « Snap Games » il y a quatre mois, l’application voit son retour à la croissance.

Un investissement d’un milliard de dollars pour Snapchat

Si au premier trimestre 2018, Snapchat comptait 191 millions d’utilisateurs actifs par jour, au second trimestre, il n’y en avait plus que 188 millions. L’année 2018 fut des plus difficiles pour l’application, qui devait notamment faire face à la concurrence d’Instagram, avec l’arrivée d’une fonction propre à Snapchat : les stories.

Depuis, cela va mieux pour le petit fantôme mondialement connu. La société d’Evan Spiegel basée à Venice en Californie a même annoncé avoir doublé ses revenus lors du second semestre 2019. Un retour à la croissance et une fidélisation de ses utilisateurs, notamment grâce aux nouvelles fonctionnalités ajoutées.

En ce mois d’août, le retour de la confiance des investisseurs a permis à l’entreprise d’entreprendre une levée de fonds. Snap Inc. a annoncé mardi qu’il comptait lever la somme d’un milliard de dollars dans le cadre d’un placement obligataire privé de type obligations convertibles senior à échéance en 2026, dont les investisseurs institutionnels seront payés à cette date en espèces, en actions, ou par la combinaison des deux.

Snap compte renforcer sa réalité augmentée, mais pas que…

« Nous continuerons à nous concentrer sur le développement de nos plateformes de contenu, de jeux et de réalité augmentée afin d’améliorer l’expérience de Snapchat pour notre communauté », déclarait Evan Spiegel aux employés de la société, relayé par l’agence Reuters.

Par ailleurs, la somme levée semble annoncer bien plus qu’un simple renforcement des fonctionnalités déjà présentes sur l’application. Tout comme Netflix, Snap Inc. pourrait investir dans des contenus originaux, et peut-être bien acquérir de nouvelles sociétés. Aucune information à ce jour, mais Evan Spiegel expliquait profiter d’une période propice, suite à un contexte favorable avec des taux d’intérêts très bas.

En tout cas, Snapchat semble avoir retrouvé sa santé. L’application reste par ailleurs toujours aussi copiée : Spotify songerait à intégrer lui aussi, le format des stories.