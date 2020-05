Social Distance, la série Netflix qui veut surfer sur le confinement

Cela avait quelque chose d’inéluctable. Alors qu’une très grande partie de la population mondiale est ou a été confinée en raison de l’épidémie de coronavirus, Hollywood allait se saisir du sujet. Si la situation bouleverse nos comportements d’achats ou nous incite encore plus à télécharger, c’est notre rapport au monde et à la vie quotidienne plus largement qui est bouleversé par ces obligations de rester à une distance raisonnable du reste de la population. Une situation que Netflix va donc exploiter avec un programme nommé « Social Distance ». On fait les présentations.

Social Distance, un tournage adapté au confinement

De façon plutôt ironique, c’est la showrunner de la série Orange is The New Black qui a sauté le pas. Habituée à l’environnement carcéral, elle se frotte ici à une déclinaison pour le moins particulière. Jenji Kohan a donc commencé à produire une anthologie destinée à Netflix et baptisée Social Distance. S’il n’y a pas de résumé au sens propre puisque l’on parle d’anthologie, l’idée est de traiter du confinement au sens large. Voici comment l’équipe décrit le projet :

L’expérience de la distanciation sociale est actuellement universelle, mais aucune histoire individuelle ne ressemble à une autre. À travers un large spectre d’histoires et d’instants, séismiques ou banals, nous espérons capturer un moment particulier. Nous espérons que ‘Social Distance’ permettra aux gens de se sentir plus proches les uns des autres.

Aucune date de mise en ligne n’a encore été annoncée mais ça ne sera pas forcément si long que ça. En effet, si les tournages sont à l’heure actuelle très largement suspendus, l’équipe s’adapte à la situation. Les acteurs sont dirigés à distance par le réalisateur et se filmes eux-mêmes. Une méthode qui promet sans aucun doute une série unique en son genre. A noter que la scénariste est Hilary Weisman Graham (Orange is The New Black, Bones…).