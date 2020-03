Sonos abandonne (enfin !) son Mode Recyclage tant controversé

Sonos fait marche arrière concernant le « Mode Recyclage »

En début d’année, on revenait sur cette étrange pratique de la part de Sonos, qui consistait à « briquer » volontairement certains produits, pourtant en parfait état de marche. Une pratique qui découlait directement du nouveau programme « Trade Up », un programme de recyclage, visant à permettre aux détenteurs d’une enceinte d’ancienne génération (comme une Connect ou encore une Play:5 de première génération) de profiter d’une remise de 30% sur un modèle plus récent.

Toutefois, et fort logiquement, Sonos a rapidement été pointé du doigt pour son étonnante conception du recyclage, puisque plutôt que de récupérer l’ancienne enceinte et de procéder à son recyclage, le constructeur désactivait le produit, le laissant alors entre les mains de son propriétaire… Dans le même registre, le groupe a annoncé récemment que certains produits relativement datés ne bénéficieront plus, à compter du mois de mai, de la moindre mise à jour.

Bref, une (double) controverse forcément très mauvaise pour l’image de marque du groupe, qui vient d’annoncer aujourd’hui avoir mis un terme à son « Mode Recyclage ». En effet, si le programme permet toujours de profiter d’une remise de 30% sur un nouveau produit Sonos, il n’implique plus de devoir impérativement « bricqer » son ancienne enceinte.

Pour en profiter, il suffit de passer par l’application Sonos, et renseigner le numéro de série de son « ancien » appareil. Dès lors, Sonos accordera à l’utilisateur une remise de 30% sur une sélection d’enceintes récentes. On pourra ainsi s’offrir la Move, la Beam ou encore la PlayBase, sans oublier la Sonos Play:5, avec une remise toujours agréable de 30%.

Du côté de chez Sonos, on déclare : « Bien que nous soyons pleinement engagés à soutenir les clients qui souhaitent recycler leur vieux matériel, nous avons supprimé le « Mode Recyclage » du programme. Malheureusement, nous ne pouvons pas retourner ou réactiver les produits déjà mis en mode recyclage, mais si les clients ont des questions ou des préoccupations concernant les mises à niveau existantes ou en cours, notre équipe est prête à les aider.«