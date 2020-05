SpaceX invite les diplômés à envoyer leurs photos dans l’espace

Depuis quelques années maintenant, SpaceX et la NASA collaborent autour de la conception d’une capsule dont l’objectif est d’envoyer des astronautes vers l’ISS. Avec un tel projet, l’agence américaine espère pouvoir se passer du vaisseau Soyouz et réduire sa dépendance à la Russie. La Crew Dragon de SpaceX a passé plusieurs tests avec succès, si bien qu’un premier vol habité aura lieu le 27 mai prochain.

We are officially three weeks away from NASA's SpaceX Demo-2 launch! 🇺🇸🚀 #LaunchAmerica

Astronauts @AstroBehnken & @Astro_Doug will fly to the @Space_Station aboard the #CrewDragon spacecraft. Liftoff from @NASAKennedy's Launch Complex 39A is slated for May 27 at 4:32 p.m. EDT. pic.twitter.com/tweqBdkzo7

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) May 6, 2020