SpaceX réalise sa plus importante levée de fonds (elle est historique)

SpaceX enregistrait un record en ce mardi 18 août avec sa fusée Falcon 9, mais l’on apprend d’après Reuters que la firme aurait également réalisé la levée de fonds la plus colossale de toute son existence.

D’après des documents officiels publiés par l’organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (SEC), SpaceX vient de boucler un tour de table d’un montant de 1,9 milliard de dollars. Une levée de fonds historique, portant sa capitalisation à 46 milliards de dollars, bien au-delà de ce qu’il était estimé précédemment.

Pour le moment, l’opération de financement reste privée et il n’est pas possible d’en connaître les différents investisseurs. En revanche, il est annoncé par Bloomberg que Fidelity Investments ferait partie des plus importants du cycle.

Une entrée en bourse, avec une scission de Starlink ?

Pour atteindre un montant aussi important, SpaceX s’est appuyé sur sa dernière série de succès qui ont officiellement installé l’entreprise dans l’industrie spatiale commerciale. D’abord avec son premier vol habité vers l’ISS, avec sa capsule Crew Dragon et sa fusée Falcon 9, et ensuite avec l’accélération de son déploiement du réseau Starlink.

Devrions-nous nous attendre à ce que la firme d’Elon Musk prépare une introduction en bourse ? À ce stade, les choses commencent à se préciser.

D’un côté, SpaceX ne devrait pas entrer en bourse, tant son PDG a toujours indiqué que la société attendra de réussir ses premiers vols en direction de Mars avant de chercher à réaliser une telle opération.

En revanche, une scission pourrait avoir lieu pour l’activité de Starlink, et le capital de cette nouvelle entreprise serait en lice pour prétendre à devenir publique. Au mois de février dernier, la COO de SpaceX Gwynne Shotwell avait été transparente à ce sujet. « Starlink est le genre d’entreprise que nous pouvons faire entrer en bourse », déclarait-elle à Bloomberg.

Ses 12 000 satellites en prévision – bien que très controversés – forment un levier de taille à l’entreprise. Starlink s’adresserait ainsi à un marché considérable, formé à la fois d’opérateurs traditionnels, mais aussi de nouveaux clients dans les zones rurales et les marchés émergents. Il est attendu, d’ici à la fin de l’année 2020, que 1500 d’entre eux soient déployés sur l’orbite basse terrestre.